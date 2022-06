Taís Araujo abre álbum de fotos nos bastidores de Cara e Coragem

A atriz Taís Araujo publicou uma sequência de cliques com o elenco e a equipe da novela Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 16h20

Nesta quarta-feira, 29, Taís Araujo (43) resolveu deixar os seus seguidores por dentro dos bastidores da novela Cara e Coragem.

No perfil do Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos ao lado de parte do elenco e da equipe que fazem a atração acontecer.

Nas imagens, ela aparece na companhia de Paulinho Lessa, Paolla Oliveira e Jeniffer Nascimento.

"Meu bonde", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os admiradores da trama fizeram questão de comentar. "Um elenco desses, uma produção dessas bicho!", "Estou amando demais essa novela. Você tá perfeita, é uma atriz sensacional", "Que bonde mais lindo", dispararam.

CONFIRA OS BASTIDORES DE CARA E CORAGEM