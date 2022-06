Taís Araújo recebe a quarta dose da vacina contra a covid-19

Nas redes sociais, a atriz Taís Araújo mostrou alguns registros do momento que recebeu o imunizante

Taís Araújo(43) recebeu a quarta dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira, 23.

A atriz compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado da profissional de saúde e um vídeo do momento em que o imunizante foi aplicado.

Na publicação, Taís confessou que estava ansiosa para receber mais uma dose da vacina e agradeceu o cuidado da profissional.

"A quarta dose tá on hein. @izabella__lima saiba que você estava nervosa de um lado e eu ansiosa do outro pra tomar essa vacina. Muito obrigada pelo cuidado viu?", disse a artista.

Em seguida, a atriz ressaltou a importância do SUS. "E pra não perder o costume: #VivaOSus sem ele NADA seríamos!", completou.

Aniversário do filho

João Vicente, filho de Taís Araújo e do ator Lázaro Ramos (43), completou 11 anos de vida, e o casal comemorou a data na casa de festas Goiabeira Coisa e Tal, na Barra da Tijuca.

O herdeiro do casal foi surpreendido com a festa temática de Os Simpsons (Star+), sua animação favorita. Nas fotos, os globais aparecem se divertindo e mostrando detalhes da decoração: "Os Simpsons e os Blacksons comemorando os 11 anos do nosso filho João Vicente", escreveu a artista.

