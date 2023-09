Tadeu de Terra e Paixão, ator avalia fetiche de personagem: "Carência afetiva"

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudio Gabriel exaltou complexidade de seu personagem na novela Terra e Paixão

Intérprete de Tadeu, na novela Terra e Paixão, o ator Claudio Gabriel (53) enxerga uma certa profundidade em seu personagem, que é marcado por cenas bem-humoradas envolvendo sua obsessão por Anely (Tatá Werneck), que trabalha como camgirl. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista avalia que o empresário sofre de "carência afetiva".

Claudio conta que antes da estreia da novela, ele passou por um processo de imersão no mundo das pessoas que buscam por satisfação sexual na internet, mas logo depois identificou que existiam camadas em seu personagem.

"No início, além de algumas conversas e leituras com a direção, assim como exercícios propostos por nossas preparadoras, minha pesquisa adicional foi pela internet, em sites e notícias que abordavam a questão do vício em sexo. Mas, depois, fomos entendendo que a questão dele também passa por uma profunda carência afetiva, o que o faz se apaixonar cada vez mais por Anely. É onde ele encontra a liberdade de ser quem é, sem as molduras impostas pela sociedade", explicou.

Conhecido por representar personagens que carregam estereótipos de homens simples e pobres, Cláudio encontrou em Terra e Paixão uma oportunidade de mostrar toda sua versatilidade enquanto artista. Para ele, estar no projeto é uma verdadeira conquista.

"Certamente é mais uma conquista, pelo 'conjunto da obra', digamos assim. Me sinto maduro, tanto pra 'jogar' no drama quanto na comédia e acho que, de maneira geral, produtores de elenco, diretores, autores e público compactuam com essa percepção", disse.

O ator lembra que se sente muito grato de ter conseguido mostrar para a equipe da novela que seria ideal para viver Tadeu. "Fiquei muito feliz com o convite triplo de Fábio Zambroni, nosso produtor de elenco, Luiz Henrique Rios, diretor artístico com o qual já trabalhei algumas vezes na Tv Globo, inclusive ano passado em Além da Ilusão, e de Walcyr Carrasco, com quem já trabalhei como ator em A Padroeira e como diretor na peça teatral Êxtase, se sua autoria", afirmou.

Quanto a repercussão positiva de seu trabalho, o artista confessa que tem se divertido com as mensagens e até mesmo memes que surgiram do personagem: "Os elogios me envaidecem e me dão a certeza de que estou fazendo um bom trabalho. E é claro que o que mais ouço nas ruas e leio na rede é o bordão “faz o pix!".

Com a chegada do 100º capítulo, Terra e Paixão já vem mostrando alguns desfechos de sua história, ganhado contornos bem chamativos ao público. Segundo Cláudio, em poucas semanas os telespecatadores terão novidades envolvendo Tadeu e Anely.

"Já gravamos alguns desdobramentos dessa relação que ainda não foram ao ar. O que posso adiantar é que ele vai se afundando cada vez mais em dívidas e também acaba precisando revelar alguns segredos", finalizou.

Claudio Gabriel é uma das estrelas de Terra e Paixão - Foto: Priscila Nicheli