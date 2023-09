Bárbara Reis minimiza polêmica e dispara: "Sou do time do calada vence"

Em entrevista à revista CARAS, Bárbara Reis rebateu críticas sobre supostamente ter rejeitado suas origens

A atriz Bárbara Reis (33), protagonista da novela Terra e Paixão, da TV Globo, garante que não faz o tipo de artista que se interessa em rebater polêmicas nas redes sociais. Em entrevista à revista CARAS, ela declarou que busca focar em sua vida pessoal e trabalho.

Desde que passou a virar destaque na programação da TV Globo, Bárbara tem sido acusada de abandonar suas origens. Criada no Méier, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, ela acabou sofrendo críticas por se mudar da região.

"Acredito que sou uma artista que não polemiza, não estou nos tabloides. Tenho o meu relacionamento, a minha vida pessoal muito restrita, porque acredito que quem é feliz não fica gritando por aí. Sou do time do calada vence", disse ela, que se prepara para estrear em Todas as Flores, produção original do Globoplay, que agora chegará na programação da TV Globo.

"Eu dou valor a quem sempre esteve comigo e acredito que as pessoas adoram comparar situações com outras que não têm nada a ver. Agora, percebendo essa exposição, querem falar da gente", afirmou ela, que completou: "Ficam buscando coisas para que, de alguma forma, polemizem isso e mudem totalmente as coisas".

Bárbara contiou explicando que jamais deixará sua essência de lado e segue aproveitando as oportunidades que a vida lhe dá. "Eu me mudei, sim, mas não saí da zona norte, continuo lá porque zona norte sou eu. E eu não sou fechada a mudanças, eu nunca disse que não sairia de onde vim. Sou fluida, uma pessoa que abraça oportunidades quais- quer que elas sejam, mas sigo na zona norte", declarou.

A artista aproveitou para refletir sobre os julgamentes à sua pessoa e afirmou que sua educação foi importante para ela se tornar uma profissional que não iria se deslumbrar com o a fama e sucesso. "Minha família sempre foi estruturada e me deu esse lugar de pé no chão, de não esquecer que tudo foi conquistado com esforço e trabalho. Meu sonho é viver do meu trabalho e, se de alguma forma eu desrespeitar o meu meio de trabalho deixando isso subir à cabeça, sei que vai me prejudicar", afirmou.