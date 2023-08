Bárbara Reis manda recado para Mara Maravilha após vídeo viralizar

Mara Maravilha comemora recado que recebeu de Bárbara Reis após vídeo no Criança Esperança. Entenda!

A atriz Bárbara Reis, que interpreta a Aline na novela Terra e Paixão, da Globo, deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao aparecer falando sobre Mara Maravilha em um vídeo nos bastidores do Criança Esperança na noite de segunda-feira, 7. Agora, a estrela mandou um recado para a apresentadora após a repercussão do seu vídeo.

No vídeo, Bárbara apareceu dançando ao som de Xuxa, Eliana e Angélica, que se apresentaram no Criança Esperança, e falou sobre Mara Maravilha. “Só falta a Mara Maravilha!”, disse ela. Então, o vídeo ganhou repercussão e ela mandou um áudio para a apresentadora nas redes sociais para contar que era fã dela na infância.

Ao receber o áudio, Mara compartilhou no Instagram. Na mensagem, a atriz disse: “Você fez muita parte da minha infância. Nossa, lembro tanto! Eu estudava em colégio integral. Eu voltava por volta de 16h45 para casa e pegava o seu programa já iniciado. Eu ficava ali vidrada. Eu lembro do meu pai: 'Vai tomar banho para quando a sua mãe chegar em casa e você estar prontinha'. Todo o meu carinho. Você fez parte, sim, da minha infância. Que Deus abençoe todas nós”.

Na legenda, Maravilha escreveu: “Barbara, você faz jus ao seu nome, Barbara! Maravilhosa! Obrigada pela sororidade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial)

Mara Maravilha não assistiu ao Criança Esperança

A apresentadora Mara Maravilha fez um novo pronunciamento sobre o encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança. Nesta semana, a artista compartilhou uma entrevista que deu a coluna Play de Anna Luiza Santiago sobre o que achou de ter sido excluída do evento.

Após fazer uma publicação debochando do encontro delas, Mara Maravilha revelou que não chegou a assistir à apresentação. "Infelizmente não assisti porque estava fazendo um evento, o Mulheres Cristãs Empreendedoras. Fiquei feliz e surpresa de ter sido lembrada. Que até a minha ausência possa ajudar o projeto", comentou sobre ter ficado entre os assuntos mais comentados no Twitter.

A funcionária do SBT então opinou sobre o encontro do trio de loiras. "Amo todas elas. Não pedi para participar do grupo das louras", declarou. Ela ainda revelou que participaria do evento: "Não que esteja me oferecendo, mas me disponho sempre a ajudar, seria uma honra. Porém, não no contexto com elas. Porque talvez precisaria usar peruca loura (risos). E viva a sororidade", falou.



Mara Maravilha então comentou que adoraria ter dividido o palco com Ivete Sangalo. "Amo a Ivete. Quero parabenizar mais uma edição. Eu ajudo, assim como faço com o "Teleton" (do SBT)", disse. "E que a minha ausência também possa ajudar a causa que por sinal é nobre, e essas picuinhas acreditem não partem de mim…. Bem, vamos ajudar as crianças!", comentou.