Sonia Abrão revela segredos guardados por Simony sobre o câncer: "Ela fez"

Sonia Abrão revela segredos da apresentadora; ela planeja casamento e passou por cirurgias

A apresentadora Sonia Abrão revelou dois segredos guardados por Simony desde o início do tratamento contra o câncer. No A Tarde é Sua exibido nesta terça-feira, 4, ela contou o que foi revelado no aniversário surpresa da estrela.

Primeiro, a apresentadora revelou que Simony vai se casar . Ela pretende subir ao altar com Felipe Rodriguez, seu namorado. Segundo a apresentadora, o casamento deve acontecer já nos próximos meses, já que a união dos dois ficou ainda mais forte.

Depois, Sonia Abrão revelou outro segredo: é que durante a comemoração, a cantora revelou pela primeira vez que fez duas cirurgias espirituais em sua busca pela cura total da doença. Ela revelou a informação após muitas dúvidas dos fãs. "Ela fez e estamos na torcida", disse a apresentadora.

A comemoração aconteceu neste domingo, 2, e reuniu os amigos e familiares da artista em uma casa de eventos em São Paulo. Ao chegar na festa, Simony foi surpreendida ao ver todos os amigos queridos e chorou. Logo depois, ela já colocou o sorrisão no rosto e foi cumprimentar seus convidados, incluindo a apresentadora Sonia Abrão e seus filhos.

Nas redes sociais, a cantora já tinha falado sobre o seu novo ano de vida em meio ao tratamento contra o câncer no intestino. “Hoje é o dia mais importante para mim. Eu não sabia se estaria hoje aqui para comemorar. Existe dentro de mim uma vida novinha de muito agradecimento a Deus. É sim um aniversário diferente. É a comemoração do renascimento. Deus, eu não quero pedir nada. Só quero agradecer pela minha vida”, disse ela.

O tratamento de Simony

A cantora Simony aproveitou uma visita do seu médico, Dr. Fernando Maluf, e gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre a sua saúde. Eles contaram que o tumor não é mais aparente nos exames, mas o tratamento dela ainda não terminou. “A simony uma resposta muito significativa. O tratamento continua. Eu sempre falo que a gente precisa olhar todos os detalhes. A gente tem que comemorar, mas ainda temos um caminho pela frente”, disse ele.