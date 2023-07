Sonia Abrão enfrenta Patrícia Poeta e se revolta com boatos: "Jamais aconteceu"

Sonia Abrão enfrenta Patrícia Poeta e se revolta ao vivo; ela negou que pediu adiamento de processo

A apresentadora Sonia Abrão fez um longo desabafo durante o A Tarde é Sua exibida nesta quarta-feira, 19, após boatos envolvendo o processo que foi movido por Patrícia Poeta. Ela negou veementemente que pediu o adiamento de uma audiência que estava marcada nesta semana.

Visivelmente incomodada com os boatos, ela disse que a notícia não procede e que ela jamais pediria o adiamento. “Conta outra. Eu jamais faria esse tipo de coisa. Eu não sou mulher de fugir da raia, não sou mulher que possa ser calada de alguma coisa”, iniciou ela.

Ela contou que vai enfrentar a disputa de cabeça erguida. “Eu estou para o que der e vier, e sou uma mulher do lado da lei. Eu sou muito prática: todo mundo tem direito de processar, faz parte da liberdade de se sentir atingido ou não. Na nossa área de trabalho é mais comum ainda, porque a gente vive emitindo opinião que pode agradar ou não. Que cumpra-se a lei, eu estou do lado da Justiça”, continuu Sonia Abrão.

A contratada da RedeTV! ainda disse que tem excelentes advogados cuidando do caso. “Se esse é o preço da liberdade de se expressar, eu estou disposta a pagar realmente, ou seja, enfrentar o processo. Pra mim isso não é nada demais, porque tenho um excelente advogado“, contou ela.

“Eu não tenho interferência pessoal [no processo], eu cumpro o que ele [advogado] determina. O que está rolando lá, eu nem estou sabendo, porque está em ótimas mãos [do advogado]. Agora dizer que eu pedi adiamento de audiência, ah, faça meu favor [sic]. Podiam ter me perguntado, porque isso jamais aconteceu , e jamais vai acontecer”.

Patrícia Poeta entrou com uma ação contra a apresentadora da RedeTV! em maio após ser insistentemente mencionada no A Tarde é Sua. Ela alega que sofreu injúria e difamação ao ser vítima de comentários da apresentadora.

Voltaria a trabalhar junto?

O apresentador Manoel Soares participou do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, nesta segunda-feira, 17, e falou sobre a nova fase de sua vida após ter sido demitido da Globo há cerca de 15 dias. Durante a entrevista, ele foi questionado se voltaria a trabalhar com a apresentadora Patricia Poeta, que foi colega dele na época do Encontro, e respondeu que não descarta essa possibilidade.

"A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. Quando nós entramos [no rio], aquela água já passou, nossa pele já mudou. Eu obviamente não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo. Hoje, eu tenho um projeto pessoal de comunicação e que não caminha na mesma direção que a TV Globo", disse ele, que vai lançar o seu próprio projeto de comunicação com a plataforma Bombou, na qual pretende reunir os conteúdos mais interessantes para o público.