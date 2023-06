Sonia Abrão enche Jojo Todynho de elogios após atitude: 'Incrível'

Sonia Abrão surpreende ao falar sobre o vídeo de Jojo Todynho citando uma situação da vida pessoal do namorado

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao elogiar um vídeo da cantora Jojo Todynho durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta quinta-feira, 15. A comunicadora exibiu o vídeo da funkeira falando sobre uma situação da vida pessoal do seu novo namorado, Renato Santiago. Em um vídeo, a artista deu os seus motivos para não ter contato com a filha do namorado. Então, Sonia elogiou a postura dela no vídeo.

Em um trecho do seu desabafo, Jojo Todynho disse: "Sua filha poderia ter muito mais, porque se eu faço por pessoas que eu nem conheço, imagina conhecendo. Mas me desculpem, eu não quero dentro da minha casa. Que ele pegue, leve pra casa da avó, ique lá o final de semana inteiro, mas eu não quero. Sabe por quê? Eu vou querer fazer tudo, dar de tudo, e daqui a pouco, do jeito que a mãe é, daqui a pouco a criança cresce e ela tá olhando a minha casa para dar informações. Eu sei bem do seu caráter".

Por sua vez, Sonia Abrão analisou a postura dela no vídeo. "A Jojo tem que ser advogada mesmo. Ela vai dar uma grande... exatamente, ser uma promotora, uma juíza. O pensamento articuladíssimo o tempo todo, os argumentos são muito claros, os pontos, ela cita com uma maneira consciente incrível. tapete vermelho para Jojo Todynho porque realmente dessa vez ela não se exaltou, não foi aquela coisa mais assim de levantar a voz. Ao invés de melhorar a voz é melhorar os argumentos e dessa vez ela fez isso perfeitamente. ela com ela, com os motivos dela, ela soube se defender em relação a tudo isso, esclarecer muita coisa e não deixar nada pra ser colocado debaixo do tapete não", afirmou.

Por fim, a apresentadora opinou: "É o direito dela também. A explicação não é de rejeição, é de afetividade".

Jojo Todynho é surpreendida por notícia trágica após o Dia dos Namorados:

Embora tenha assumido seu novo relacionamento com Renato Santiago recentemente, Jojo Todynho não teve um dia dos namorados muito agradável. É que a cantora recebeu uma notícia triste logo após jantar com o amado. Ela perdeu o tio, que estava lutando contra o câncer. Nas redes sociais, a artista fez um desabafo para lamentar a partida do familiar.