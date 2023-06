Jojo Todynho é surpreendida por notícia trágica após o Dia dos Namorados: "Se foi"

Jojo Todynho é surpreendida pela morte do tio, que lutava contra um câncer; veja

O Dia dos Namorados feliz da cantora Jojo Todynho acabou terminando com uma notícia triste nesta terça-feira, 13. Nas redes sociais, a estrela primeiro apareceu deslumbrante na frente do espelho e mostrou uma produção impecável.

É que ela foi curtir a data com Renato Santiago e escolheu uma blusinha sem sutiã minúscula na cor branca. Ela também dispensou o uso do sutiã e combinou a peça com uma saia de couro bem coladinha ao corpo. A estrela mostrou seu corpo sequinho conquistado após uma rotina intensa de exercícios.

Só que após a noitada, a cantora teve recebeu uma notícia triste. Ela perdeu o tio, que estava lutando contra o câncer . Nas redes sociais, ela fez um desabafo nesta terça-feira, 13. "Meu tio se foi, o câncer destrói famílias. Te amarei pra sempre tio Luiz Carlos", revelou ela.

A primeira aparição de Jojo Todynho ao lado de seu novo namorado aconteceu nesta segunda-feira, 12. Na data em que é celebrado o Dia dos Namorados, ela surgiu agarradinha com Renato Santiago confirmando os rumores de ele é o sortudo que conquistou o coração da funkeira.

O bonitão faz o tipo da estrela: é tatuado, malhado e mais alto do que a estrela. Os dois caminharam juntinhos pelos corredores do Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Sem se preocupar com os olhares indiscretos, ela surgiu feliz da vida.

Veja:

Quem é Renato Santiago?

Renato Santiago é morador de Brás de Pina , um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Além do corpo tatuado, ele também é adepto de uma rotina intensa de exercícios. Segundo informações do colunista Leo Dias, o romance ficou sério na última semana, quando ela jantou ao lado da sogra.

O perfil do namorado da cantora é privado e conta com apenas 1.705 seguidores. Até o momento, ele parece uma pessoa mais reservada, o contrário do militar Lucas Souza, que aproveitou a projeção para fazer dinheiro nas redes sociais.