Sonia Abrão elogia alfinetada de Susana Vieira em Patrícia Poeta: "Ela arrasou"

Sonia Abrão elogia alfinetada que foi ao ar no 'Encontro'; apresentadora concordou com a postura da veterana

A apresentadora Sonia Abrão elogiou a coragem de Susana Vieira em sua participação no Encontro exibido na manhã desta segunda-feira, 29. Ela mostrou personalidade ao incluir Manoel Soares na entrevista.

Durante o A Tarde é a Sua exibido nesta tarde, a apresentadora disse que muitos famosos não estão aceitando a dinâmica do programa. "Muita gente quando vai não aceita essa limitação do Manoel lá no cantinho. O que acontece? Susaninha, que não é boba nem nada, já entrou disposta a dar uma força para o Manoel", começou ela.

Para Sonia Abrão, a veterana foi corajosa ao tomar as rédeas do programa e deixar clara sua insatisfação com a postura de Patrícia Poeta que deu pouco espaço para o colega. "A Susana, em determinado momento, inverteu esse jogo, ela tirou ele do escanteio e colou para a área do gol. Foi um tapa na cara de todo mundo, a começar da apresentadora, equipe e direção que continuam compactuando com esse esquema de discriminação", elogiou ela.

E não parou por aí. "Ela arrasou. Quando ela foi convidada para o programa, acho que ela pensou “é hoje”. Ela sabe que ela pode, deu uma na cara de todo mundo e o público aplaudiu", disse ela.

SINCERIDADE AO VIVO

Um momento inusitado foi ao ar no Encontro desta segunda-feira (29). É que Poetaelogiou a resiliência da global. "Ela é cheia de energia, vitalidade, humor. É incrível que mesmo com os desafios da vida, as adversidades, como você passa essa coisa da energia, da vitalidade. É que nos encanta, entre tantas qualidades", disse ela.

Só que Susana Vieira rebateu a fala. "É, eu não sou de rir de tiroteio, né? Quer dizer, não chego a esse ponto. Eu tenho uma positividade de vida, sou uma pessoa séria, tenho família. Porque parece que uma pessoa mais alegre, soltinha, não tem compromissos", acrescentou ela.