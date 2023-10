Sonia Abrão é afastada de seu programa: ''Contra a minha vontade''

Após diagnóstico, Sonia Abrão é impedida de trabalhar em sua bancada e desabafa

A apresentadora Sonia Abrão foi afastada do trabalho contra a sua vontade. Acontece que a comunicadora foi diagnosticada com covid-19 e, por isso, não poderá aparecer no estúdio pessoalmente para não contaminar outras pessoas.

Diante da situação e para não deixar seus telespectadores com saudades, a jornalista fará sua participação de forma virtual. A descoberta da doença foi na segunda-feira, 9, e ela falou sobre não ter gostado da situação.

“Estou na minha casa, na marra, forçada. Ontem eu positivei no teste para Covid. Eu estou bem, um pouco rouca, mas estou falando quase normal", comentou como está se sentindo e quais são seus sintomas.

"Tenho que ficar afastada, eu poderia até trabalhar nas minhas condições, mas o problema é a contaminação”, falou que está bem, mas que precisa pensar nos outros ao seu redor. “Não tenho nada, não sinto nada, a não ser a rouquidão e aquela preguiça de fazer qualquer coisa. Mas, hoje, de um dia para o outro, eu melhorei uns 50%. É só isso, de resto não tive nenhum sintoma. Estou aqui”, completou.

Sonia Abrão fala sobre aparição de Faustão no 'Domingão

Nos últimos dias, após a apresentação dos filhos de Faustão e de Gugu Liberato no Domingão com o Huck, Sonia Abrão falou o que achou da participação dos herdeiros no Lip Sync e não ficou quieta ao dar sua opinião sobre a aparição do ex-global em um vídeo.

"Faustão foi de uma generosidade total ao gravar depoimento ao Domingão, que por 33 anos foi dele. A Globo não merecia, já que não deu a ele nem o direito da despedida no ar, mas a amizade com Huck falou mais alto!", escreveu relembrando a saída dele da emissora.

