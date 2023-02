Sonia Abrão detona postura de Bruna Marquezine na Sapucaí: "Não pode ser feito"

Sonia Abrão detona postura de Bruna Marquezine em seu programa; atriz também foi criticada nas redes sociais

A apresentadora Sonia Abrão fez duras críticas contra a atriz Bruna Marquezine após uma atitude gerar muitas críticas. É que durante sua passagem pelo Sambódromo no Rio de Janeiro, ela invadiu a pista para posar para fotos.

Embora alguns camarotes estejam permitindo esse tipo de ação, sambistas são sumariamente contra a postura, já que pode atrapalhar os desfiles. No A Tarde É Sua desta segunda-feira (20), a apresentadora classificou a atitude como indefensável.

"As redes sociais detonaram Bruna Marquezine porque ela invadiu a pista no Sambódromo do Rio de Janeiro e isso não pode ser feito, gente. A gente gosta muito da Bruna, ela foi e está sendo ainda uma tremenda atração nesse Carnaval, mas vocês estão vendo as imagens", começou ela.

Sonia Abrão lembrou que as grandes protagonistas da festa são as escolas e seus componentes. "Ela está na pista e atrapalhou a entrada da escola que estava vindo, porque ela não poderia estar ali", reclamou.

"Então eu não sei o que deu na cabeça da Bruna Marquezine de achar que ela tinha esse direito. Existe todo um critério, existe um regulamento, existe um trabalho que ela poderia ter atrapalhado totalmente ali. O que que é isso? Vindo da Bruna, ninguém estava esperando", encerrou.

Bastidores

Sonia Abrão não poupou as críticas para a sister Paula durante a participação dela no BBB 23, da Globo. Em um post compartilhado no Instagram, a jornalista detonou os comentários que Paula fez dentro do reality show.

“Paula tá no reality errado! Tinha que ter ido pra Fazenda 14, onde havia gente com discurso monstro assim! Que pessoa tenebrosa! Paredão duplo pra eliminação, please! Fora, Paula! Fora, Bruno Gaga”, disse ela.