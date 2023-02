Sonia Abrão detona sister do BBB 23: 'Tá no reality errado'

Sonia Abrão pede eliminação de sister e de brother no paredão quádruplo do BBB 23 e afirma: 'Que pessoa tenebrosa!'

A apresentadora Sonia Abrão não poupou as críticas para a sister Paula durante a participação dela no BBB 23, da Globo. Ao ver que ela está no paredão quádruplo da semana, a comunicadora detonou o jogo da sister e ainda pediu a eliminação de Paula e também de Bruno.

Em post no Instagram, Abrão criticou os comentários que Paula fez no reality show. “Paula tá no reality errado! Tinha que ter ido pra Fazenda 14, onde havia gente com discurso monstro assim! Que pessoa tenebrosa! Paredão duplo pra eliminação, please! Fora, Paula! Fora, Bruno Gaga”, disse ela. Assista ao vídeo abaixo!

Vale lembrar que o paredão da semana no BBB 23 é disputado por Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula. A formação da berlinda aconteceu na noite de domingo, 12. Amanda foi emparedada por causa do voto da casa, Bruno foi indicado pelo Big Fone, MC Guimê foi o indicado do líder e Paula foi a escolhida pelo Poder Curinga.

Sonia Abrão mostra último áudio que recebeu de Gloria Maria

Com a morte de Gloria Maria, Sonia Abrão relembrou um áudio que recebeu dela há poucos meses. "A ÚLTIMA MENSAGEM DE GLÓRIA MARIA NO “A TARDE É SUA”, antes de sua internação final, quando parecia estar se recuperando bem! Ela explicou sobre sua saúde e desejou tudo de bom pra mim e pra nossa equipe, nesse 2023 que estava se aproximando, mas que, infelizmente, a levou embora! Palavras que vão ficar pra sempre no coração da gente!!! Paz eterna pra vc e muita força e energia positiva para suas filhas, Maria e Laura, sempre guiadas pelo seu amor, aí do andar de cima! Valeu, Glória!", disse ela.

No áudio, Gloria Maria disse: “Obrigada pelo carinho, pela preocupação. Depois da minha cirurgia do cérebro, passou um tempinho e eu tive uma infecção no pulmão. Foi realmente gravíssimo, fiquei internada duas semanas. Todo mundo, poucos médicos achavam que eu ia sair dessa… A Sonia que eu adoro ela, eu mando um beijo enorme, um ano maravilhoso mesmo, que ela tenha um ano maravilhoso, muita saúde, muito sucesso, tudo de melhor para vocês”.