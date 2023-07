Sonia Abrão critica avó após vídeo polêmico com sósia de Marília Mendonça: "Muito claro"

Sonia Abrão critica atitude da avó; dona Ruth permitiu que o neto ficasse cara a cara com sósia da mãe

A apresentadora Sonia Abrão fez críticas contra Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. É que no final de semana, ela colocou o pequeno Leo cara a cara com uma sósia da mãe. A atitude dividiu opiniões nas redes sociais.

Visivelmente incomodada com a história, ela disse que a avó "pisou na bola" ao permitir que o pequeno ficasse de frente com a mulher. "Por que ela permitiu que essa moça se aproximasse? Porque é óbvio que alguma coisa ia causar", disse ela.

No A Tarde é Sua exibido nesta segunda-feira, 24, ela pediu mais responsabilidade. "Quem deveria ter tirado o neto dessa situação foi ela. Ela permitiu, entrou com uma brincadeira e abriu a espaço pra isso. Na minha visão de mãe, eu não permitira. E a leitura do que aconteceu é muito clara", defendeu.

Sonia Abrão ainda se emocionou porque sentiu que embora parecida com Marília Mendonça, ela não despertou qualquer sentimento no pequeno. "Ele detectou alguma coisa muito clara, mas não abriu espaço pra ela de jeito nenhum (...) ele é muito novinho e espero que já tenha desanuviado tudo isso. O que eu volto a frisar é isso: é uma coisa que a gente sente, ele sabia que não era a mãe", declarou ela.

ENTENDA A SITUAÇÃO

Neste sábado, 22, dia em que Marília Mendonça faria mais um aniversário, aconteceu um evento esportivo organizado pelo namorado da mãe da Rainha da Sofrência. No local, Dona Ruth então encontrou com a sósia da herdeira e o vídeo repercutiu na web.

Segurando o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff no colo, Léo, a mãe da cantora falecida foi solicita e atendeu a sósia, gravando um o registro com ela. Apesar do carinho e respeito da moça com a família, muita gente notou a reação do garoto, que em alguns momentos chama a avó de 'mãe' por sentir falta de Marília.