Silvio Santos se aposentou? Patricia Abravanel esclarece os rumores

Patricia Abravanel abre o jogo após ver rumores de que seu pai, Silvio Santos, teria se aposentado da TV

09/08/2022

A apresentadora Patricia Abravanel (44) decidiu colocar um ponto final nos rumores de que seu pai, o apresentador Silvio Santos (91), teria se aposentado da TV. Em conversa com o site UOL, ela contou que o pai quer voltar para as gravações do seu programa no SBT.

“Quero dizer uma coisinha: falam que Silvio Santos aposentou. Não, Silvio Santos não aposentou. 'Ah, então ele não quer fazer o programa e passou o bastão?', perguntam. Ele quer fazer o programa, sim. Ele não aposentou, nem passou bastão nenhum”, disse ela, que está no comando do Programa Silvio Santos durante o afastamento do pai.

Silvio Santos emocionou Datena na TV

Há algumas semanas, Silvio Santos deixou o apresentador Datena emocionado ao fazer elogios para ele. No Programa Silvio Santos, o dono do SBT fez elogios para o trabalho do colega de profissão.

“Parabéns pelo seu trabalho, eu não sabia que você também foi locutor esportivo, comentarista esportivo, mas você, procurando, procurando, encontrou um lugar onde você já está há muitos anos e Deus permita que fique por muitos anos ainda. Parabéns, Datena, pela sua brilhante atuação”, afirmou o comunicador, e completou: “E eu acho também que depois do seu trabalho como apresentador de programa policial, outros colegas nossos estão fazendo programas semelhantes, mas tenho a impressão que você foi o primeiro da televisão a apresentar programas policiais com o brilhantismo e o talento que você apresenta”, disse ele.

Por sua vez, Datena agradeceu pelos elogios. “Eu jamais pensei na minha vida que eu iria ter na minha profissão a pessoa que eu tive como referência, a pessoa que todos nós da televisão brasileira nos inspiramos, falando palavras tão bonitas como as que você disse a meu respeito. Isso aqui é mais do que um sonho que vira realidade, e por isso que eu cada vez mais acredito em Deus. Ter o Silvio Santos falando o que falou a meu respeito, é a melhor coisa, o melhor prêmio que eu poderia receber na minha carreira”.

