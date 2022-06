Datena fica com os olhos de cheios de lágrimas ao ouvir elogios de Silvio Santos

Datena fica emocionado no palco de Silvio Santos e responde aos elogios do apresentador do SBT

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 18h17

O apresentador José Luiz Datena (65) não segurou a emoção ao participar do Programa Silvio Santos no SBT. Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas ao ouvir elogios do dono da emissora no palco da atração.

Ao participar do quadro Jogo das Três Pistas, Datena ouviu uma homenagem de Silvio Santos (91). “Parabéns pelo seu trabalho, eu não sabia que você também foi locutor esportivo, comentarista esportivo, mas você, procurando, procurando, encontrou um lugar onde você já está há muitos anos e Deus permita que fique por muitos anos ainda. Parabéns, Datena, pela sua brilhante atuação”, afirmou o comunicador, e completou: “E eu acho também que depois do seu trabalho como apresentador de programa policial, outros colegas nossos estão fazendo programas semelhantes, mas tenho a impressão que você foi o primeiro da televisão a apresentar programas policiais com o brilhantismo e o talento que você apresenta”.

Por sua vez, Datena agradeceu pelos elogios. “Eu jamais pensei na minha vida que eu iria ter na minha profissão a pessoa que eu tive como referência, a pessoa que todos nós da televisão brasileira nos inspiramos, falando palavras tão bonitas como as que você disse a meu respeito. Isso aqui é mais do que um sonho que vira realidade, e por isso que eu cada vez mais acredito em Deus. Ter o Silvio Santos falando o que falou a meu respeito, é a melhor coisa, o melhor prêmio que eu poderia receber na minha carreira”.

Datena revela o que sentiu ao ouvir as palavras de Silvio Santos

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Datena contou para a apresentadora Cátia Fonseca como foi ficar frente a frente com Silvio Santos. “Quanto ele começou a falar sobre mim, eu não acreditei no que eu estava vendo. É a mesma coisa de um moleque que vem do interior ficar diante do Pelé e o Pelé começar a falar 'você joga bola pra caramba'. Eu fiquei mais que apaixonado pelo Silvio, mais ainda, ele me deixou tão emocionado que eu não consegui resistir, caí em prantos”, declarou.

E completou: “Eu considero isso o ápice da minha carreira. Um elogio do Silvio ontem, eu vou guardar eternamente. Tudo que eu fiz até hoje, até as coisas que não foram as melhores possíveis na televisão, aquele momento pra mim valeu pelo elogio do Silvio”.