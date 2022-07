Entenda como Silvio Santos se tornou o maior comunicador da TV Brasileira

Saiba mais sobre a trajetória do apresentador considerado ícone da TV; veja

Senor Abravanel, conhecido popularmente como Silvio Santos, é considerado o maior comunicador que está há mais tempo a frente de um programa de televisão brasileira. Aclamado como o rei das telinhas, o apresentador está no ar com o "Programa Silvio Santos" desde 1963.

Antes de ingressar na área da comunicação, o milionário teve uma infância humilde. Natural do Rio de Janeiro foi aos 14 anos que Silvio Santos deu o primeiro passo como comunicador. Com um potencial na voz de chamar atenção, parava as ruas da Avenida Rio Branco quando trabalhou como camelô, vendendo carteirinhas de plástico para título de eleitor e canetas.

Sempre muito comunicativo, o empresário recebeu um convite para fazer um teste na Rádio Guanabara. Aos 18 anos, passou a frequentar a Rádio Mauá, onde o locutor principal era Celso Teixeira. Silvio, por sua vez, pediu para o locutor arrumar algo para ele fazer na rádio. Logo começou a trabalhar no programa de Silveira Lima, aos domingos e de graça. De lá pra cá o apresentador decidiu ingressar na área da comunicação.

Mesmo trabalhando na rádio, Silvio não abriu mão de trabalhar com vendas. Formado em contabilidade, o milionário sempre pensou em dinheiro, começou a vender tecidos, joias, sapatos em repartições públicas e escritórios.

Por outro lado, o apresentador passou pela Rádio Tupi, com o tempo foi crescendo como comunicador e passou pela Rádio Nacional, onde assinou seu primeiro contrato.

Além do trabalho na rádio, Silvio sempre visou expandir seus negócios. No ano de 1956 entrou para o Baú da Felicidade, assumindo a empresa e em 1963 fundou a BF Utilidades Domésticas e Brinquedos. Com todo esse crescimento, o apresentador foi criando outras empresas com a Publicidade Silvio Santos Ltda. No ano de 1981, entrava no ar o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, um sucesso aos domingos, chegando a ser vice de audiência no Ibope por muitas vezes.

