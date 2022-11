Silvia Abravanel surge em clima de romance com o namorado e se declara: "Te amo!"

A apresentadora Silvia Abravanel se declarou para o namorado e mostrou novas fotos do casal

Nesta sexta-feira, 25, a apresentadoraSilvia Abravanel(54) esbanjou romantismo na web! Sem esconder o quanto é completamente apaixonada pelo cantor Gustavo Moura, ela aproveitou o aniversário do amado para prestar uma homenagem e falar sobre o seu amor por ele.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Silvio Santos (91) publicou uma sequência de fotos curtindo vários momentos na companhia do namorado e se declarou.

“Meu amor, que feliz e grata que celebro o dia de HOJE; meses contigo do jeitinho que Deus escreve a cada dia… Agradeço por tudo e por tanto; das conversas, dos conselhos, o apoio em tudo tudo sempre, do silêncio que diz muitas palavras, do carinho, atenção, amizade ,de VOCÊ em meus dias, meu caminho… PARABÉNS . Te amo", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho deste ano e vivem um relacionamento discreto, longe dos holofotes.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Vocês dois são lindos! Um casal perfeito! Silvinha se vc tá feliz eu também estou", disse uma internauta. "Seus lindos, desejo a vcs tudo de mais lindo que existe nesse mundo", afirmou outra. "Casal lindo!!!! Toda a felicidade do mundo pra vcs", afirmou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SILVIA ABRAVANEL: