Silvero Pereira emociona ao mostrar última gravação e inicia despedida de Zaquieu, de 'Pantanal'

Ator Silvero Pereira, intérprete de Zaquieu em 'Pantanal', compartilha última gravação nos estúdios e faz lindo agradecimento ao papel, elenco e equipe

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 12h00

A novela das nove Pantanal já está chegando ao fim e o elenco da trama tem usado as redes sociais para começar as despedidas do trabalho nas telinhas da Globo, como o ator Silvero Pereira (40)!

Nesta quarta-feira, 28, o intérprete de Zaquieu no remake compartilhou registro de seu último dia de gravação nos Estúdios do folhetim escrito originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptado por Bruno Luperi.

O artista, que agradou muito o público na pele do mordomo, fez questão de agradecer ao seu personagem, aos colegas de elenco e à equipe da produção com uma linda declaração.

"Você me apareceu pela primeira vez quando eu tinha apenas 10 anos de idade, através do incrível João Alberto Pinheiro na década de 90. Naquela época, eu tinha muito medo de você porque talvez eu não quisesse me sentir parecido com você, com medo de sofrer os mesmos preconceitos que você sofria", começou falando.

"30 anos depois, você me reaparece, como um sonho, como um grande desafio. Um sonho de interpretar sua história, uma história que fez parte do meu imaginário enquanto telespectador, e eu que te assistia, agora vivo de você. E esse foi meu grande desafio, não viver mais uma história de medo, mas sim, construir uma história de coragem, de luta, pelo respeito de ser quem é", continuou.

"Eu levei muito de mim até você, mas você me trouxe muito mais! Você me ensinou a enxergar a natureza de um jeito que eu nunca tinha visto antes, você me mostrou nos bastidores profissionais extremamente carinhosos, afetuosos, você me deu de presente um elenco, colegas de trabalho, que são apaixonantes", finalizou Silvero.

Na legenda, ele iniciou escrevendo: "Despedida Zaquieu Parte I. Hoje é meu último dia de gravação nos estúdios de Pantanal, por isso essa despedida vem em duas partes. Hoje a gente passa a não mais conviver juntos. Deixo você no estúdio e nos registros de câmera, eternizado. Foi mais que mágico viver sua história Zaquieu."

"Aos meus diretores, ao querido autor @brunoluperi, aos câmeras, caracterização, camareiros, iluminação, arte , figurino, contra-regra, som, elenco, enfim, TODOS VOCÊS FORAM E SERÃO, PRA SEMPRE, AMOR E GRATIDÃO", disse ainda.

Os fãs exaltaram a atuação do ator e lamentaram o fato da novela estar chegando ao fim. "Que belo trabalho! Todos vão ficar para sempre nas nossas melhores memórias! Parabéns!", "Gatíssimo, te adoro!!! Está fazendo um belo papel na novela", "Zaquieu arrasou, graças a você! Que deu vida a esta pessoa incrível! Parabéns, já estou com saudade", "Foi brilhante e me emocionou em muitas cenas. Até a próxima", disseram nos comentários.

Confira a parte I da despedida de Silvero Pereira:

