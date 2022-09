Isabel Teixeira fala sobre cena forte de 'Pantanal': ''Fiquei muito impactada''

Atriz Isabel Teixeira comenta sobre cena da vingança de Tenório na novela 'Pantanal' com Murilo Benício e Juliano Cazarré

A atriz Isabel Teixeira (48) é um dos grandes destaques do remake da novela Pantanal como Maria Bruaca e foi muito elogiada pela cena exibida no capítulo de segunda-feira, 26, na Globo!

No capítulo, Tenório (Murilo Benício) sequestrou a ex-esposa e o peão Alcides, vivido por Juliano Cazarré (42), e torturou os dois. A cena repercutiu na web e os atores foram muito elogiados pela atuação impecável.

Nesta terça-feira, 27, a artista compartilhou um vídeo com uma foto dos bastidores de gravações da trama das nove, em que aparece em um abraço com Cazarré e mais uma pessoa dentro do rio, e um áudio que enviou para um amigo, comentando sobre a cena.

"Eu também fiquei muito impactada com a cena. Louco, né, cara? Porque a gente tá ali fazendo e não sabe direito como que vai ao ar... E ontem eu tive uma sensação de uma beleza. Que beleza, né, todo mundo junto, trabalhando...", começou falando no registro.

"Foram cinco horas de gravação de uma parte. Teve outras que a gente fez no Pantanal, outra que a gente fez antes. Na verdade, foram três meses gravando pedacinhos dessa cena", contou ela.

"Aí você pensa na direção, no som... você sacou que tem uma coisa de som na cena assim? É muita gente, né? E aí a gente vê a gente ali, mas ontem eu fiquei com esse deslumbre de ver o que não é visto na tela, sabe? No pessoal da maquiagem, pessoal do figurino, tava todo mundo ali, junto... To gostando cada vez mais disso aí, hein?", finalizou ela.

"(O áudio faz a legenda!) Tem muita gente nessa foto e nesse abraço. Resolvi compartilhar uma mensagem que mandei para um amigo hoje de manhã. Foi lindo fazer parte", escreveu Isabel Teixeira na legenda da postagem.

Isabel Teixeira posta vídeo sobre cena emocionante de 'Pantanal':

Isabel Teixeira, Juliano Cazarré e Murilo Benício são elogiados por atuação em 'Pantanal'

Na web, os internautas não pouparam elogios à interpretação dos artistas Isabel Teixeira, Juliano Cazarré e Murilo Benício na reta final do remake adaptado por Bruno Luperi, que será substituída por Travessia, de Gloria Perez (73). "E foi aqui que a Isabel Teixeira consolidou o prêmio de melhor atriz do ano #Pantanal", "Marquem aí, 26/09/2022 o dia em que Isabel Teixeira escreveu pra sempre o nome dela na história da teledramaturgia. Podem entregar o Emmy pra lenda", "Maria e Alcides em estado de choque, enquanto Tenório os aterroriza. É repetitivo endeusar a atuação do trio, mas foram os donos do capítulo: Murilo Benício, Isabel Teixeira e Juliano Cazarré", disseram alguns fãs.

