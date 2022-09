Isabel Teixeira, Juliano Cazarré e Murilo Benício são elogiados por 'Pantanal': ''Show de atuação''

Fãs exaltam trabalho dos atores Isabel Teixeira, Juliano Cazarré e Murilo Benício em cena da vingança de Tenório na novela 'Pantanal'

A novela das nove Pantanal está chegando ao fim e o público se emocionou com cena exibida no capítulo de segunda-feira, 26, na TV Globo.

No episódio, os espectadores puderam acompanhar a vingança de Tenório, papel de Murilo Benício(50), que sequestrou Maria Bruaca, interpretada por Isabel Teixeira (48), e o peão Alcides, vivido por Juliano Cazarré (42). O fazendeiro chocou ao torturar os dois.

Na web, os internautas não pouparam elogios à interpretação dos artistas na reta final do remake adaptado por Bruno Luperi, que será substituída por Travessia, de Gloria Perez (73). Teve também quem achou a cena muito forte.

"E foi aqui que a Isabel Teixeira consolidou o prêmio de melhor atriz do ano #Pantanal", "Marquem aí, 26/09/2022 o dia em que Isabel Teixeira escreveu pra sempre o nome dela na história da teledramaturgia. Podem entregar o Emmy pra lenda", disseram alguns fãs.

"Maria e Alcides em estado de choque, enquanto Tenório os aterroriza. É repetitivo endeusar a atuação do trio, mas foram os donos do capítulo: Murilo Benício, Isabel Teixeira e Juliano Cazarré", "Essa cena do tenório torturando o Alcides e a Mary Bru sofrendo foi de longe uma das mais memoráveis da novela, cadê o Emmy da Isabel Teixeira?? E CADÊ O VELHO DO RIO NUMA SITUAÇÃO DESSAS??", "Que grande cena essa, uma carga emocional dramática foi forte viu um show de atuação do Murilo Benicio, Isabel Teixeira, Juliano Cazarré, fiquei sem ar aqui", "Há boatos que os emmys da Isabel Teixeira e do Murilo Benício já estão na rota de entrega porque ***, acho que eu acabei de ver a cena mais tensa e pesada da tv brasileira ever", comentaram os espectadores.

Confira a repercussão da cena na novela 'Pantanal':

