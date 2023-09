Sidney Sampaio revela como está se sentindo após queda da janela de um hotel

Sidney Sampaio abre o jogo sobre o que causou a crise que o levou a cair da janela de um hotel no Rio de Janeiro

O ator Sidney Sampaio foi o entrevistado do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta terça-feira, 5, e relembrou a queda que sofreu da janela de um hotel no Rio de Janeiro há algumas semanas. Ele foi vítima do efeito colateral de um remédio para dormir e teve um surto. Agora, o artista contou como está se sentindo e confessou que tomou o remédio por conta própria.

Na entrevista com Sonia Abrão e sua equipe, o ator contou que está bem e se recuperando bem, já que teve fraturas nas pernas por causa da queda. “Graças a Deus estou me recuperando super bem, seguindo a recomendação dos médicos. Foi um grande susto para mim e para os fãs. Agradeço pelas mensagens que recebi, fica aqui a minha gratidão. Estou bem, só agradeço”, disse ele.

Então, ele contou que o remédio que tomou foi por conta própria, mas agora já foi ao médico e está tomando o medicamento correto para o seu caso. “Eu não fazia [uso do remédio], não estava fazendo acompanhamento médico. Em uma crise de restrição de sono, de ansiedade, eu falei que precisava dormir e acabei sendo vítima do efeito colateral e me chocou. Eu sempre falo para as pessoas procurarem um médico. Não se automediquem, isso é muito sério. Agora eu sigo a orientação dos meus médicos à risca”, afirmou ele.

Além disso, Sidney Sampaio mudou de assunto e contou se aceitaria um convite para participar de A Fazenda, da Record TV, após ter sido cotado para o reality show. Ele contou que poderia cogitar sua ida ao programa. "Eu nunca participei de um reality com essa imersão. Em alguns momentos, eu relutei. Hoje em dia, muitas coisas transformaram. Eu não diria nem sim e nem não, acho que pode ser. Não estou fechado a essa proposta”, afirmou.

O que aconteceu com Sidney Sampaio?

No início de agosto, o ator Sidney Sampaio sofreu uma queda da janela de um hotel no Rio de Janeiro. Ele teve um surto no quarto, quebrou alguns itens no local e pulou da janela. Na queda, ele fraturou as pernas. Pouco depois, a equipe de Sidney Sampaio se pronunciou sobre o que aconteceu com o ator para que ele caísse da janela de um hotel. "O ator Sidney Sampaio sofreu efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária, Cláudia Melo. Quaisquer informações vinda de 'amigos' são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais”, informaram.

Em outro momento, a ex-mulher dele, Juliana Gama, que é a mãe do filho do ator, também se pronunciou sobre o que aconteceu com o ator. "Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje. Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem", disse ela.

E completou: "Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado como seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente".