Show dos Famosos não deverá ser exibido em 2022, diz colunista

Quadro do 'Domingão', o Show dos Famosos ficará de fora da grade da atração no ano de 2022

18/10/2022

O quadro Show dos Famosos – que foi criado no Domingão do Faustão e continuou no Domingão com Huck – não deverá ser exibido em 2022. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, a produção não pretende colocar o quadro no ar neste ano e, inclusive, corre o risco de não voltar em 2023.

O quadro teve boa audiência nas temporadas anteriores, mas foi descartado neste ano. A produção chegou a cogitar a exibição do Show dos Famosos entre novembro e dezembro deste ano, mas decidiram ter um programa que falasse sobre a repercussão da Copa do Mundo de 2022.

A Globo também informou à publicação que não tem previsão para o quadro Show dos Famosos em 2022.

Luciano Huck relembra o início do namoro com Angélica

Há pouco tempo, Luciano Huck falou sobre o início do namoro com Angélica após gravarem juntos o filme Um Show de Verão, de 2004. Ele contou sobre a aproximação do casal.

“Eu estou casado com a Angélica há 18 anos. A gente se conheceu quando fiz o primeiro programa na Globo, foi com a Angélica. Mas quando a gente se aproximou de verdade, foi quando a gente fez um filme. O filme não foi ninguém ao cinema, mas os bastidores foram uma maravilha. A história de amor que começou nos bastidores foi irretocável”, disse ele na atração.

No palco, Huck recebeu a banda Jota Quest e contou que o grupo tocou em seu casamento e uma das músicas deles embala o romance do casal. “A música que embala minha relação com a Angélica, embalou nosso casamento e, sempre que toca, a gente olha para a cara do outro e pensa em coisas boas. Ela se chama: 'Encontrar alguém'”, contou.

