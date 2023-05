Sheron Menezzes e Renata Sorrah surpreendem ao mostrar almoço do dia na Globo

Gente como a gente! Sheron Menezzes surpreende seguidores nas redes sociais ao compartilhar marmita que almoça na Globo

Na tarde da última segunda-feira, 29, Sheron Menezzes (39) mostrou que é gente como a gente ao compartilhar em um vídeo no Instagram o momento de almoço com os colegas de gravação nos bastidores da novela Vai na Fé, da TV Globo, onde interpreta a vendedora de quentinhas, Sol.

A protagonista da trama de Rosane Svartman fez questão de ressaltar que a vida real imita a arte, já que ela também é fã de um bom prato feito, ao mostrar o que costuma comer no almoço. "Vocês acham que eu só vendo quentinha, não. Eu também como a cantina da Sol, olha meu almoço, quentinha de carne de Sol", disparou ela ao exibir a marmita de carne bem completa, que comprou na emissora.

Na sequência, Sheron também flagrou Renata Sorrah (76) com o prato feito em mãos. "O que você foi pedir?", perguntou a protagonista. "Eu fui pedir uma quentinha. Vi você comendo e não resisti... um minutinho no microondas e está ótimo", respondeu.

Há pouco tempo atrás, Regiane Alves encontrou com Sheron Menezzes e Carolina Dieckmann (44) no camarim da emissora."Três mocinhas elegantes esperando a gravação", escreveu ela na legenda ao compartilhar o clique.

Leia também:Protagonista de Vai na Fé, Sheron Menezzes exibe foto de biquíni em Noronha

VEJA O STORY DE SHERON MENEZZES:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".