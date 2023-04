Protagonista de Vai na Fé, Sheron Menezzes exibe foto de biquíni em Noronha

Sheron Menezzes ostenta sua boa forma ao relembrar ensaio fotográfico durante as férias em Noronha: 'Belíssima'

A atriz Sheron Menezzes (39) encantou seus fãs ao relembrar uma foto de suas férias em Fernando de Noronha. Em um post nas redes sociais, ela exibiu toda a sua beleza ao compartilhar uma foto só de biquíni enquanto aproveitava um dia tranquilo em uma praia paradisíaca.

Na imagem, ela surgiu apenas de biquíni laranja estiloso ao fazer uma pose estilosa na areia da praia. “Da série: 'Queria, mas não dá porque estou no corre' [risos]”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos seus seguidores. “Belíssima”, disse um fã. “Gatíssima”, afirmou outro. “Quebrou a internet”, declarou mais um. “Maravilhosa demais”, escreveu outro.

Atualmente, ela interpreta a protagonista da novela Vai na Fé, da Globo, a personagem Sol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".