Regiane Alves, Sheron Menezzes e Carolina Dieckmann agitam a web ao surgirem juntas: "Elenco perfeito!"

A atriz Regiane Alves registrou encontro especial com as amigas nos bastidores das gravações de 'Vai na Fé'

Na tarde desta quinta-feira,11, Regiane Alves (44) dividiu com os seguidores das redes sociais um momento muito especial que viveu nos bastidores das gravações da novela Vai na Fé.

A atriz que interpreta a Clara na trama da Globo encontrou com Sheron Menezzes (39) e Carolina Dieckmann (44) no camarim da emissora. Na imagem, o trio de peso aparece juntinho, esbanjando muita beleza, enquanto davam belos e largos sorrisos para a lente das câmeras.

Emocionada com o encontro, a artista fez questão de tietar as amigas, que estão no elenco do folhetim de Rosane Svartman, que chega ao centésimo capítulo nesta semana.

"Três mocinhas elegantes esperando a gravação", escreveu ela na legenda ao compartilhar o clique através de seus stories no Instagram.

Já na publicação original de Carolina Dieckmann os fãs das artistas se derreteram ao se depararem com o registro e passaram a comentar no post: "Maravilhosas!", disse um. "Só atrizes feras! ", escreveu outro. "Elenco de milhões", falou um terceiro.

Vale ressaltar que Regiane também publicou um clique com seu atual par romântico da trama, Priscila Sztejman. "Eu sou muito grata que é você ao meu lado contando uma história tão importante. E a obrigada a vocês que abraçaram o Clarena".

Regiane Alves consola espectadores após cena ser cortada pela Globo

Após a cena de beijo entre a personagem de Regiane Alves e Priscila Sztejnman ser cortada da novela 'Vai na Fé', a atriz se pronunciou sem comentar o corte diretamente. No Twitter, Alves afirmou: "Devagar e sempre… um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas".

Ela recebeu dezenas de respostas para a declaração, muitas falando sobre a lentidão das emissoras para normalizar casais homossexuais. "Eu te amo e te agradeço todos os dias pela Clara, sabemos que se fosse por você teria rolado, mas a gente tá tão cansada porque toda vez é 'devagar' e nunca 'sempre'", disse uma fã da atriz.