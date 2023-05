Após cena cortada em novela, Regiane Alves exalta parceria com Priscila Sztejnman e agradece apoio do público

Regiane Alves agradeceu Priscila Sztejnman pela parceria em Vai na Fé, e agradeceu o apoio dos fãs após cena de beijo ser cortada

Regiane Alves(44) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para celebrar sua parceria com Priscila Sztejnman (34) na novela Vai na Fé, da TV Globo.

Na trama das 19h, as atrizes interpretam as personagens Clara e Helena, respectivamente, e viraram assunto nas redes sociais após a emissora cortar a cena do beijo entre elas.

Após a repercussão, Regiane postou uma foto ao lado de Priscila e agradeceu pela parceria e pela bela histórias que as duas estão contando no folhetim. "Hoje a novela chega ao capítulo 100 e eu só tenho a agradecer! Obrigada, Priscila pela parceria, eu sou muito grata que é você ao meu lado contando uma história tão importante", afirmou a artista.

Em seguida, ela também agradeceu as mensagens de apoio dos fãs, que estão torcendo pelo casal 'Clarena'. "E obrigada a vocês que abraçaram o Clarena e me enchem de mensagens de carinho", completou ela.

Priscila também postou a mesma foto em seu perfil no Instagram e falou sobre o trabalho ao lado de Regiane. "Eu e Regiane estamos muito felizes com o tanto de carinho que estamos recebendo de vocês! Obrigada! Que novela linda estamos fazendo! Que história linda estamos contando! Feliz de fazer parte disso tudo!", disse a atriz.

Confira a publicação de Regiane Alves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Globo se manifesta sobre corte de cena de beijo

A TV Globo explicou porque cortou a cena de beijo entre Helena (Priscila Sztejnman) e Clara (Regiane Alves) na novela 'Vai na Fé'. Ela estava prevista no resumo dos capítulos, mas acabou não indo ar na última quarta-feira, 10.

Os fãs do casal foram à loucura ao saber da cena, mas somente o momento anterior ao beijo, em que as duas estão se alongando, foi exibido. Ao jornal EXTRA, a emissora explicou a exclusão da cena. "Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!