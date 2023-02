SBT emite comunicado e esclarece boatos envolvendo a saúde de Silvio Santos: "É crime"

SBT emite comunicado sobre Silvio Santos e diz que apresentador está ao lado da família; veja o comunicado

Ícone da televisão brasileira, o apresentador e empresário Silvio Santos está sendo vítima de notícias falsas. Nos últimos dias, informações desencontradas nas redes sociais assustaram alguns dos admiradores do veterano.

Nesta quinta-feira, 16, a assessoria de comunicação do SBT esclareceu que ele está bem. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a chefe da área, Maisa Alves, esclareceu que ele está bem e ao lado da família.

"Estão criando fake news sobre a internação e a morte de Silvio Santos nos EUA. Silvio Santos está bem, graças a Deus, curtindo os netos, as filhas, os genros e a esposa. Fake news é crime, pessoal", disse a profissional.

Recentemente, o apresentador completou seu aniversário de 92 anos ao lado da família. Na rede social, a filha do comunicador, Patrícia Abravanel (45), compartilhou um vídeo com alguns momentos da celebração e revelou o discurso que o pai fez ao soprar as velinhas do bolo diante das herdeiras, netos, esposa e outros familiares, vestindo seu famoso pijama.

"Que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos no mínimo, porque a alegria que estão me dando eu tenho certeza que vocês receberão a mesma ou a maior alegria quando completarem 92 anos", declarou o dono do baú.