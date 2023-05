Sandra Annenberg revela bastidores de entrevista em cima de uma prancha: 'Não é lá muito fácil'

Sandra Annenberg entrevista um surfista em cima de uma prancha no mar e revela como foi a experiência inusitada

A apresentadora Sandra Annenberg viveu uma experiência inusitada durante uma gravação para o programa Globo Repórter. Ela entrevistou o surfista Ricardo Bocão dentro d'água na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em cima de uma prancha. A entrevista será exibida no programa desta sexta-feira, 26. Antes da reportagem ir ao ar, ela contou os bastidores da gravação.

“Sou mergulhadora, mas não das pranchas. Fazer uma entrevista flutuando não é lá muito fácil, mas foi divertido. Eu ficava preocupada que as pranchas se afastassem. É claro que o mar ia nos levando. Por isso, de tempos em tempos, tínhamos que remar de volta ao ponto em que os cinegrafistas queriam que ficássemos”, disse ela.

A jornalista ainda relembrou como foi ter cinegrafistas em vários pontos da praia. “Tinha um deles no Forte de Copacabana, pegando de longe, bem aberto, e outro num barquinho do lado da gente que também ia sendo levado pelas ondas… Enfim, foi uma aventura! Sem falar nas imagens do drone, maravilhosas! O resultado ficou lindo! A entrevista em si, ganhou outro ’balanço’ e ficou perfeita para ouvir um velho lobo do mar! Adorei fazer”, disse ela.

Na entrevista, os telespectadores vão ver Ricardo Bocão relembrando como foi surfar uma onda gigante em Nazaré aos 68 anos de vida. “É necessário romper com estereótipos, conceitos e dogmas sobre idades, com toda a energia. Acredito que a maioria das pessoas estão vivendo um novo 60 anos nas maneiras como se vestem, como agem. Quando era mais novo, achava um cara de 40 um coroa. Mas a idade não define e deveria definir a gente”, afirmou ele.