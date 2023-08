Saldão? Patrícia Poeta e Chris Flores usam mesma roupa na TV

Apresentadoras Patrícia Poeta e Chris Flores viram piada ao usarem mesma peça de roupa

As apresentadoras Chris Flores e Patrícia Poeta apareceram em seus programas ao vivo usando a mesma peça de roupa. Enquanto a jornalista do SBT apareceu com a camisa na segunda-feira, 21, a global surgiu nesta sexta-feira, 25, no Encontro com o item.

Os internautas logo repararam na coincidência de looks e fizeram piada com a situação. A comandante do Fofocalizando combinou a camisa com detalhe bege e botões com uma calça vinho. Já a comunicadora da Globo misturou com um jeans.

"Compraram na liquidação", brincaram os internautas ao verem a coincidência acontecer na mesma semana. "As gêmeas de Taubaté", escreveram outros. "Eu não quero nem de graça, roupa feia", reprovaram outros a peça diferente.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Chris Flores pede perdão no Fofocalizando

A jornalista Chris Flores foi às lágrimas nesta terça-feira, 22, durante o Fofocalizando. Ainda muito abalada após as críticas que sofreu por entrevistar a mãe de Larissa Manoela, a artista não conseguiu segurar as lágrimas.

Isso porque o programa exibiu a defesa que Ratinho fez ao vivo durante seu programa. Emocionada, ela se desculpou com o público ao ir às lágrimas após a exibição do vídeo.

"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Ele usou um espaço nobre pra me defender. E eu não pedi isso pra ninguém, nem pra casa. Nem pro SBT. Eu pedi o contrário", declarou ela.

Chris Flores seguiu agradecendo. "Obrigado, de coração. Nessas horas a gente descobre como as pessoas podem trazer amor, luz, respeito. Preciso agradecer muita gente que me procurou. Tudo é lido, visto, guardado. Fiquem tranquilos", disse ela que ainda afirmou que não usaria o caso pra ganhar likes em rede social. "É uma história triste", defendeu ela.