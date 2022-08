Romulo Estrela mostra bastidores da novela Travessia em São Luis

O ator Romulo Estrela deu alguns spoilers sobre a nova novela das 21h, Travessia, através das redes sociais

As gravações da novela Travessia já estão a todo vapor. Romulo Estrela (39) usou as suas redes sociais para mostrar as filmagens da nova novela das 21h da Globo em São Luis, no Maranhão.

No perfil do Instagram, o ator compartilhou imagens dando alguns spoilers de cenas e entregando o estilo do seu personagem na trama.

"Bastidores pra vocês. Depois de 20 anos de carreira, gravando uma novela aqui em São Luis. Feliz demais", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente comentaram os mimos que Romulo entregou para eles. "Que máximo", "Merecido! Beleza, talento e humildade sempre", "Ansiosa demais para essa novela", disseram.

Vale lembrar que além de São Luis, Romulo Estrela viajou para outro país também para gravar cenas da novela. A atriz Vanessa Giácomo esteve em Portugal para as suas filmagens.

JADE PICON SURGE AO LADO DO ELENCO DE TRAVESSIA

A Globo divulgou a primeira foto com parte do elenco de Travessia, novela de Gloria Perez, e Jade Picon (20) apareceu no registro. A ex-BBB apareceu ao lado de parte do elenco que conta com Rômulo Estrela, Lucy Alves, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo, Giovanna Antonelli, Rodrigo Lombardi e mais.

