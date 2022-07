Conheça os bastidores da caracterização do elenco da novela Travessia, da Globo

Romulo Estrela, Lucy Alves e Rodrigo Lombardi já encontraram a equipe de caracterização para definir a maquiagem e o cabelo dos seus personagens na novela Travessia. Assista ao vídeo!

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 10h34

O elenco da novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo, já está a todo vapor na fase de preparação para o início das gravações. Parte do elenco já passou pelo trabalho de caracterização e a emissora revelou um pouco deste processo com exclusividade para a CARAS Digital.

Os personagens da novela começaram a ganhar forma pelas mãos de Fernando Torquatto e Rachel Furman, que são os responsável pela caracterização da novela. Em um encontro com os atores Lucy Alves, Romulo Estrela e Rodrigo Lombardi, eles definiram como será a maquiagem e também o cabelo dos novos personagens.

Na trama, a personagem de Lucy Alves, a Brisa, deverá ganhar um visual mais natural e com toques de cor na maquiagem. “Tem um delineador que é meio perolado, com corezinhas, que aí me lembra o mar”, disse Torquatto em conversa com a atriz, que concordou com ele. “Eu acho que seria diferente. Seria mostrado essa nordestina de uma forma diferente”, disse ela.

Enquanto isso, Rodrigo Lombardi ganhará um ar mais sofisticado com o penteado do seu cabelo, que promete ser mais volumoso. “Esse cabelo muito raspado é europeu mas é bem jovem. Acho que tem um pouquinho de volume, fica mais esse cara nesse lugar. Traz a sofisticação e ao mesmo tempo sexy”, comentou o caracterizador. Por sua vez, Romulo Estrela ganhará um visual mais neutro para ter espaço para o desenvolvimento do seu personagem ao longo da trama.

A novela Travessia é escrita por Gloria Perez e tem direção artística de Mauro Mendonça Filho. A trama deverá estrear após Pantanal.

Assista ao vídeo com a caracterização do elenco da novela Travessia: