Rodrigo Bocardi recebe caixão de presente e reação viraliza: "Estão tentando me enterrar"

Apresentador Rodrigo Bocardi ficou chocado ao receber presente inusitado de fã ao vivo durante o Bom Dia SP

O jornalista Rodrigo Bocardi viu seu nome circular mais uma vez nas redes sociais por conta de um caso inusitado que aconteceu durante o Bom Dia SP nesta terça-feira, 31. Isso porque uma telespectadora ofereceu um caixão ao vivo para ele.

Na ocasião, o apresentador estava conversando com o repórter Rômulo D’Avila que estava nas ruas de São Paulo acompanhando as movimentações do Halloween. Em certo momento, ele passou a entrevistar a dona de um estabelecimento que vendia guloseimas decoradas.

Após Romulo pedir para ela escolher um presentinho doce para Rodrigo, a moça rapidamente escolheu um caixão. Imediatamente o âncora não escondeu a reação chocante, fazendo o colega tentar minimizar a saia justa. "Um olho, porque ele está sempre de olho na notícia", brincou.

"Rômulo está tentando corrigir a parada, tentando salvar. Eu concordo com ela! Abre esse caixão que eu vou deitar nele", se divertiu o jornalista, que recebia Sabrina Simonato no estúdio. "Já estão tentando me enterrar há tanto tempo", completou.

A colega não gostou do comentário e seguiu pedindo para ele não fazer comentários do tipo: "Sai fora, bate na madeira, você sabe que eu não gosto dessas coisas que falam de morte!”.

Em clima de morbidez e diversão, Bocardi decidiu terminar o jornalístico brincando com a situação inusitada, que rendeu vários comentários nas redes sociais. "Te vejo lá no meu velório. É o fim que eu merecia".

RODRIGO BOCARDI VIAJA COM FILHOS

O apresentador Rodrigo Bocardi, que comanda o telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique raro ao lado de seus dois filhos, Gabriel, de 13 anos, e Gustavo, de 10.

Aproveitando os dias de folga em Nova York, nos Estados Unidos, o jornalista compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado dos meninos, fruto de seu casamento com Claudia Bocardi, enquanto eles passeavam juntos. Os três, aliás, estavam usando uma blusa de frio com o capuz na cabeça.

Ao dividir o momento em família, Bocardi falou sobre os herdeiros terem nascido na cidade. "Com os meus New Yorkers! Há 13 anos e 2 meses Gabriel Bocardi nascia aqui! Há 10 anos e 4 meses Guga Bocardi também nascia aqui! História!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o clique. "Que lindo seus filhos", disse uma seguidora. "Que família linda", comentou outra. "Lindos como o pai", afirmou uma fã. "Dois mini Bocardi", escreveu mais uma, se referindo a semelhança entre eles.