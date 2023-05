Rita Cadillac conta que descobriu identidade de mãe biológica após erro de Sonia Abrão

Dançarina Rita Cadillac disse que só conheceu a mãe por interesse financeiro após um erro ao vivo

A ex-dançarina Rita Cadillac (68) recordou o dia em que um erro da apresentadora Sonia Abrão levou à descoberta da identidade de sua mãe biológica quando tinha 54 anos. A história foi contada no podcast 'Não é Nada Pessoal'.

A famosa começou contando que ao nascer foi deixada na casa de sua avó biológica e nunca viu a mãe, nem a irmã. A história começou quando Sonia tinha o objetivo de mostrar a casa onde Rita morava, mas acabou mostrando a construção errada ao vivo.

"Sabiam que era Santana [bairro da zona norte de São Paulo], porque eu já tinha passado o endereço. Meu amor, foram parar na Serra da Cantareira e mostraram uma mansão com piscina, o cacet* a quatro, e eu no telefone: 'Sonia, não é essa casa, caralh*! Procura o cemitério do Chora Menino'", contou ela, rindo.

Logo após a reportagem, uma mulher chamada Patrícia telefonou para a secretária de Rita se identificando como sua irmã biológica. Patrícia informou que a mãe delas estava no hospital com um problema sério de saúde e desejava ver Rita.

Ela contou que resolveu ir e no mesmo instante que viu a mulher, já sabia que aquela era sua genitora: "Eu falei: 'Eu pago para ver'. E fui. Quando entrei no hospital, entrei na enfermaria, a Patrícia se apresentou como minha irmã. Quando vi [minha mãe], falei: 'Não precisa falar mais nada, não. É aquela ali'. Reconheci na hora", disse por elas serem parecidas.

"Patrícia começou a falar que precisava de fogão, geladeira, essas coisas. Eu disse que não era rica, mas ela não acreditou porque a Sonia mostrou [a mansão]", explicou ela, que ainda disse que a mãe tentou convencê-la de que jamais a havia abandonado.

Percebendo as segundas intenções das duas familiares, Cadillac nunca mais teve contato novamente e não deu nenhuma quantia.

