Rita Cadillac gera polêmica ao surgir com lingerie transparente: "Apelação"

Rita Cadillac gera polêmica ao publicar cliques nas redes sociais; foto foi publicada para divulgar show em boate

Ousada aos 68 anos, a ex-chacrete Rita Cadillac gerou polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao publicar um clique em que surge só de lingerie. Mas, ela não escolheu qualquer combinação e apostou em um conjuntinho vermelho com muitos recortes e transparências.

A musa ainda arrematou o look com um chapéu estiloso e mandou um recado aos fãs. "Boa tarde meus amores!!! Uma vaqueira de vermelho passando na sua timeline para desejar um excelente dia a todos", disse ela. Ela também avisou que vai se apresentar nesta noite em uma boate no Paraná.

Como não poderia deixar de ser, nos comentários muitos seguidores exaltaram a beleza da ex-peoa de A Fazenda. "Sem palavras para descrever sua beleza", comentou um. "Eu gostaria de ser seu vaqueiro por resto da vida", disparou outro. "Que mulherão espetacular, sou fã demais", disse outro.

Alguns fãs, porém, acusaram a bela de apelar. Será?

Recentemente, a atriz contou que entrou para uma plataforma de conteúdo adulto. “Não estou trabalhando, apareceu a chance e resolvi fazer [uma conta]”, explicou. E falou mais sobre seu trabalho online: “Não tem nada de agressivo, as fotos são bonitas, sensuais e picantes, mas claro, acima de 18 anos.”

Após ter posado várias vezes nua, Rita Cadillac falou sobre o uso de filtros na atualidade. “Naquela época a mulher perfeita era a mulher natural. Não uso filtro nem do Instagram porque não sei usar. Uma vez fui usar o tal do Photoshop e, meu amor, eu fiquei ridícula”, disse sobre seus cliques na rede social.

Veja: