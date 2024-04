Repórter do 'Domingo Espetacular', Afonso Monaco morre aos 78 anos

O repórter Afonso Monaco, jornalista da Record TV, lutava contra um câncer; emissora lamenta partida do profissional: 'Deixa uma lacuna'

O jornalista Afonso Monaco, repórter investigativo do programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, faleceu na última sexta-feira, 12, aos 78 anos de idade. A notícia foi confirmada por sua família e pela emissora neste sábado, 13. O comunicador lutava contra um câncer.

Através das redes sociais, a Record emitiu uma nota de pesar ao noticiar a morte do profissional. "O repórter investigativo Afonso Monaco faleceu nessa sexta-feira (12) aos 78 anos após uma longa batalha contra um câncer. Monaco era parte da equipe do @domingoespetacular, da RECORD, desde o primeiro dia do programa", escreveram.

Além da Record TV, Afonso também teve passagens marcantes em programas como 'Fantástico' e 'Globo Rural', ambos da TV Globo. Com mais de 50 anos de carreira, o repórter participou de grandes coberturas como a investigação do desaparecimento da menina Madeleine McCann, ocorrida em Portugal no ano de 2007.

De acordo com o comunicado compartilhado pela família do jornalista, o velório acontece neste sábado, 13, das 14 às 18h, em São Paulo.

Record lamenta morte de Afonso Monaco

Por meio de nota, a Record TV lamentou a morte de Afonso Monaco e deixou uma mensagem de apoio aos familiares do comunicador. Leia na íntegra:

"É com profundo pesar que a Record comunica e lamenta o falecimento do jornalista Afonso Monaco, aos 78 anos, na noite desta sexta-feira, 12 de abril, vítima de um câncer. Sua partida deixa uma lacuna significativa no cenário jornalístico brasileiro.

Nos mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Afonso é um dos repórteres mais respeitados do Brasil emprestando sua credibilidade às matérias que nos últimos anos estavam na RECORD. Seu compromisso com a verdade e sua paixão pelo jornalismo deixam um legado inestimável.

Afonso Monaco iniciou sua trajetória profissional trabalhando como químico em grandes laboratórios nos anos 1970. Posteriormente, iniciou o curso de ciências sociais na Universidade de São Paulo, onde descobriu a paixão pelo jornalismo.

Nos últimos 20 anos estava na equipe de repórteres do Domingo Espetacular. Na revista eletrônica, Monaco foi responsável pela cobertura de casos de extrema relevância para o telespectador, entre eles o de Madeleine McCann, desaparecida desde maio de 2007.

Neste momento, expressamos nossos sentimentos à família, em especial à sua esposa e seus filhos. Aos amigos e colegas de profissão que a memória de Afonso Mônaco permaneça viva e inspiradora para todos nós".