Renata Vasconcellos revela seu passatempo fora do Jornal Nacional

Renata Vasconcellos mostra detalhe de sua rotina quando não está trabalhando no Jornal Nacional

A apresentadora Renata Vasconcellos encantou seus fãs ao revelar um detalhe de sua rotina longe do trabalho no Jornal Nacional, da Globo. Em um momento de folga do telejornalismo, ela aproveitou para decorar a sua casa. Para isso, ela apareceu rodeada de flores enquanto fazia arranjos.

Nas redes sociais, a comunicadora mostrou uma foto do momento em que fazia arranjos de flores para a sua casa. Na imagem, ela apareceu com um aventura, sem maquiagem e rodeada pelas plantas. Na legenda, a jornalista brincou: “Pinto no lixo. Feliz Natal”.

Vale lembrar que Renata Vasconcellos é casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde. Ela é mãe de Miguel e Antonio, frutos do antigo relacionamento com Haroldo Mac Dowell.

Renata Vasconcellos chama a atenção ao usar tênis no Jornal Nacional

Há pouco tempo, a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos (50), dispensou o look totalmente formal na hora de apresentar o telejornal da Globo. Com uma camisa social e calça preta, a jornalista apareceu de pé falando com a "mulher do tempo" Jacqueline Brasil e mostrou o que estava calçando: tênis.

Na rede social Twitter, muitos internautas comentaram que credibilidade não tinha a ver com roupa e apoiaram o figurino da âncora. Teve até comparação entre os trajes das duas jornalistas: "No exato momento em que a Jaqueline Brasil entra em cena com um salto alto, aliás altíssimo, arrebentando seus pés. Renata com isso diz que não precisa sofrer para estar elegante", constatou um. "Amei Renata Vasconcellos de tênis! credibilidade não tem nada a ver com salto alto, os “consultores de imagem” de instagram choram! rs", disse outra.