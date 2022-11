Renata Vasconcellos quebra protocolo e usa item inusitado para apresentar JN

A jornalista Renata Vasconcellos quebrou a imagem que se espera da jornalista ao apresentar-se mais informalmente no JN

A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos (50), fez história ao dispensar o estilo completamente formal esperado pelos jornalistas.

Com uma camisa social e calça preta, a jornalista apareceu de pé falando com a "mulher do tempo" Jacqueline Brasil e mostrou o que estava calçando: tênis.

Na rede social Twitter, muitos internautas comentaram que credibilidade não tinha a ver com roupa e apoiaram o figurino da âncora.

Teve até comparação entre os trajes das duas jornalistas: "No exato momento em que a Jaqueline Brasil entra em cena com um salto alto, aliás altíssimo, arrebentando seus pés. Renata com isso diz que não precisa sofrer para estar elegante", constatou um. "Amei renata Vasconcellos de tênis! credibilidade não tem nada a ver com salto alto, os “consultores de imagem” de instagram choram! rs", disse outra.

Vale lembrar que a jornalista já quebrou o protocolo outras vezes, como ao se emocionar para dar a notícia do falecimento da jornalista da Globo no Rio de Janeiro, Susana Naspolini, aos 49 anos.

