Renata Vasconcellos chora ao vivo no Jornal Nacional após notícia da morte de Susana Naspolini

Renata Vasconcellos não segura as lágrimas ao anunciar a morte da repórter Susana Naspolini e o Jornal Nacional faz homenagem tocante para a repórter falecida

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 21h42 - Atualizado às 22h36

Na noite desta terça-feira, 25, a apresentadora Renata Vasconcellos não segurou as lágrimas ao anunciar a morte da repórter Susana Naspolini, que trabalhava na sede da Globo no Rio de Janeiro. No encerramento do Jornal Nacional, Renata foi vista chorando ao vivo após dar a notícia triste.

O choro dela foi ouvido pelos telespectadores logo após o 'Boa Noite' de William Bonner. Na sequência, o Jornal Nacional terminou em silêncio. A decisão foi tomada para homenagear a jornalista e repórter Susana Naspolini, que trabalhava na sede da emissora no Rio de Janeiro. Ela faleceu aos 49 anos após uma longa batalha contra o câncer.

No encerramento do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos deram a notícia sobre a morte de Susana Naspolini e lamentaram a despedida precoce da colega de profissão. Logo depois, o JN terminou com fotos de Susana no telão ao fundo e o silêncio – sem o toque da música de vinheta da atração – em um sinal de respeito pela colega.

A morte de Susana Naspolini foi anunciada pela filha dela, Julia Naspolini, nas redes sociais. A repórter estava internada em estado grave em um hospital de São Paulo após ser diagnosticada com metástase em alguns órgãos em decorrência de um câncer na bacia.

Ao longo de sua vida, Susana Naspolini lutou contra diferentes tipos de câncer, incluindo linfoma – descoberto quando ela tinha 18 anos -, de mama, na tireoide e na bacia.

O momento em que William Bonner e Renata Vasconcellos encerram o #JornalNacional chorando com a morte da Susana Naspolini pic.twitter.com/iknnBuHfU6 — Fernando Machado (@fernandoluiiz) October 26, 2022