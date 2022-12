Renata Vasconcellos é elogiada pela cobertura da morte do Pelé

Renata Vasconcellos se emocionou ao falar sobre a morte do Pelé ao vivo na Globo e foi elogiada pelos internautas

A apresentadora Renata Vasconcellos foi a responsável por assumir a missão de dar a notícia da morte de Pelé na telinha da TV Globo. Na tarde desta quinta-feira, 29, ela interrompeu a programação da emissora em um Plantão Urgente e revelou que o ídolo do futebol faleceu aos 82 anos de idade. Logo depois, Renata ficou ao vivo na TV por algumas horas enquanto a cobertura completa da morte do astro dos campos era feita.

A jornalista falou com repórteres e transmitiu as informações sobre o velório e a despedida para Pelé, além de ler as homenagens dos famosos. Em determinado momento, ela falou sobre a importância de Pelé para os brasileiros e se emocionou ao vivo.

“O Pelé era muito forte e sempre enfrentou os desafios e as dificuldades com essa galhardia, com esse bom humor que a gente viu até os últimos dias. Nós falávamos agora pouco do apelido, que era...”, disse ela, que se emocionou e precisou de um tempo para respirar antes de retomar a sua fala. “Era um nome que virou também adjetivo. Ser Pelé em alguma coisa é ser o melhor absoluto no que se faz”, completou.

Nas redes sociais, Renata Vasconcellos foi elogiada pelos internautas e telespectadores pela sua postura na telinha. “Renata inspiradíssima, segurando essa marimba de ficar ao vivo repercutindo a morte do Pelé”, disse um fã. “Minha gente, só poesia sai da boca da Renata Vasconcellos ao falar do Pelé. A forma que ela falou sobre o jeito que ele jogava me deixou encantada, presa às suas palavras”, afirmou outra internauta. “Tô encantado com a forma que Renata Vasconcellos está abordando sobre o falecimento do Pelé, que profissional incrível”, comentou mais um.

A Globo dando mais um show na cobertura do Pelé. Renata Vasconcellos muito bem, contando uma história do jeito que só quem leu muito pode contar. 🏆 — Gilberto Medeiros (@gibamedeiros) December 29, 2022

linda a forma como a renata vasconcellos fala do pelé ❤️ — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) December 29, 2022

Renata Vasconcellos segurando e ancorando o "ao vivo" do falecimento do Pelé na Globo desde 16h. E provavelmente irá até o Jornal Nacional assim.



Braba! — 🇫🇷 Filipe Frossard Papini (@FilipeDidi) December 29, 2022

o momento em q a Globo interrompe a Sessão da Tarde com o Plantão da Globo com Renata Vasconcellos pra noticiar a morte do Pelé passando na sua timeline pic.twitter.com/gEBjDdxAts — Allan (@limalblue) December 29, 2022

Renata Vasconcellos chorou ao anunciar morte de repórter da Globo

Em outubro deste ano, a apresentadora Renata Vasconcellos não segurou as lágrimas ao anunciar a morte da repórter Susana Naspolini, que trabalhava na sede da Globo no Rio de Janeiro. No encerramento do Jornal Nacional, Renata foi vista chorando ao vivo após dar a notícia triste.

O choro dela foi ouvido pelos telespectadores logo após o 'Boa Noite' de William Bonner. Na sequência, o Jornal Nacional terminou em silêncio. A decisão foi tomada para homenagear a jornalista e repórter Susana Naspolini, que trabalhava na sede da emissora no Rio de Janeiro. Ela faleceu aos 49 anos após uma longa batalha contra o câncer.