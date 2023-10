Regina Volpato no SBT? Apresentadora abre o jogo: ''Feliz com o convite''

Após boatos de Regina Volpato no SBT, apresentadora revela que está pensando em aceitar o convite para trabalhar na emissora

A apresentadora Regina Volpato no SBT é algo muito esperado pelos telespectadores que acompanhavam a comunicadora na TV Gazeta. Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, a famosa contou a Flávio Ricco e Gabriela França se realmente recebeu um convite para trabalhar na emissora de Silvio Santos.

Há três meses longe das câmeras, desde sua saída da TV Gazeta por não aceitar uma redução salarial, Regina Volpato revelou que está conversando com o SBT. “Eu fiquei muito feliz com o convite. Existe uma pré-disposição enorme da minha parte em aceitar, eu imagino que da parte deles também, mas estamos conversando. A assinatura ainda não aconteceu”, contou a apresentadora.

É bom lembrar que em 2004 ela fez parte do SBT. Na época, ela enfrentou um novo desafio em sua carreira ao deixar o jornalismo para atuar na área de entretenimento. Para conseguir o cargo, a comunicadora realizou alguns testes.

"Foram cinco ou seis testes. O último era apresentar o programa. Nunca tinha visto uma plateia naquele ângulo, eu no palco e a plateia olhando para mim, e falei que não iria dar conta. Entrei, mas tremia, e avisei a todos que estava morrendo de medo, que nunca tinha feito aquilo, mas precisava do emprego. Eu sai tão satisfeita de ter conseguido fazer, que sentei e esperei o telefone tocar com a certeza de que tinha passado (no teste)", relembrou.

Sem revelar mais detalhes sobre o que seria o programa, Regina Volpato apenas se mostrou muito contente com a possibilidade de ter um novo programa. "É um lugar muito especial. Qualquer chamado, qualquer solicitação ou convite do SBT vai ecoar diferente em mim. É uma dívida de gratidão, inclusive. Tudo o que tenho, ser quem eu sou, tudo aconteceu graças ao SBT”, declarou sobre a emissora.

Regina Volpato deixa a TV Gazeta

Vale lembrar que ela e a TV Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar. A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.