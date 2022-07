Regina Casé publica foto de Sophie Charlotte e Leticia Colin: ''Minhas filhinhas''

O trio Regina Casé, Sophie Charlotte e Letica Colin viveram mãe e filhas na novela Todas as Flores, que será exibida no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 14h46

Nesta sexta-feira, 1, Regina Casé (68) atualizou as suas redes sociais com um registro de Sophie Charlotte (33) e Leticia Colin (32).

Curtindo um momento juntas, as atrizes foram flagradas pela veterana durante um momento de descontração.

"Minhas filhinhas!!! @sophiecharlotte1 @leticiacolin", escreveu a apresentadora na legenda.

O trio viverá mãe e filhas na novela Todas As Flores, de João Emanuel Carneiro, e Regina já quer saber a opinião do público sobre as mais novas.

"Quem vocês acham que é a boazinha e quem será a mazinha??????", questionou ela.

A novela, que tinha o título original Olho Por Olho, será transmitida pelo Globoplay e na trama, a personagem de Regina abandonará a filha cega recém-nascida e vai liderar esquema de tráfico de pessoas.

