Regina Casé curte roda de samba com famosos: ''O Esquenta voltou ou é nossa novela nova?''

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h09

A atriz Regina Casé (68) mostrou que os preparativos para o novo trabalho estão a todo vapor e com muita animação!

Na quarta-feira, 29, a artista compartilhou um registro nos bastidores da nova novela Todas As Flores, de João Emanuel Carneiro, na qual viverá a vilã Zoé, após o sucesso como Dona Lurdes de Amor de Mãe (2019).

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a famosa aparece curtindo uma roda de samba com o elenco da produção que será exibida no Globoplay, como Xande de Pilares, Fábio Assunção, Douglas Silva, Mumuzinho, Sophie Charlotte, Humberto Carrão e Naruna Costa. Na trama, a personagem de Regina será amante do papel de Fábio.

"O Esquenta voltou ou é a nossa novela nova Todas as flores??? Meu bonde todo junto de novo e olha que maravilha foi nosso “workshop” da novela!! Se o primeiro dia foi assim… EXXXXQUECE!!!!!", escreveu Regina ao legendar a postagem.

"Vai ser muito f*** a gente trabalhando juntos de novo! Que Elenco! Que equipe!", disse Douglas Silva. "Que TARDE PERFEITA … TE AMO! Obrigado por mais essa, meu amor!", declarou o cantor Feyjão. "A Globo preciso disso, que saudades do Esquenta, melhor programa da vida", destacou uma fã. "Ah samba e novela, a combinação perfeita", falou outra. "Gente, como que faz pra entrar nesse samba… digo, novela????", perguntou mais uma admiradora.

A personagem de Regina em Todas As Flores, que tinha o título original Olho Por Olho, abandonará a filha cega recém-nascida e vai liderar esquema de tráfico de pessoas. A produção deveria substituir Pantanal, mas será disponibilizada na plataforma de streaming da emissora.

Regina Casé celebra 80 anos de Gilberto Gil

O nosso Orixá em terra Gilberto Gil completou 80 anos de vida no último domingo, 26! Regina Casé foi uma das celebridades que fez questão de deixar sua homenagem ao ídolo e amigo de longa data na web. "Eu amo Gilberto Gil com toda força do meu coração! Desses 80 anos, 55 vendo e ouvindo tudo encantada,45 como amiga apaixonada! Desejo que venham mais muitos anos de vida boa, bonita, cheia de saúde e surpresas lindas! E que eu tenha a sorte de estar sempre assim,na sua cola… coladinha em você! Feliz aniversário!", declarou ela.

Confira Regina Casé com amigos e colegas de trabalho nos bastidores de nova produção: