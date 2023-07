Regiane Alves reata namoro com empresário: 'Foi um intervalo'

Regiane Alves abre o jogo sobre separação relâmpago de empresário e confirma que eles estão juntos novamente. Saiba quem é o namorado dela!

A atriz Regiane Alves está apaixonada! Após terminar de gravar a novela Vai na Fé, da Globo, ela confirmou que reatou o namoro com o empresário Duda Peixoto. Eles ficaram separados por pouco tempo, mas decidir seguir juntos.

Em entrevista no Jornal O Globo, ela contou que os dois enfrentaram uma breve crise no relacionamento, mas que já foi superada. “Voltei. Foi uma pequena crise, já passou. Só foi um intervalo, acabou. Faz parte. É muito trabalho também. Esse lugar da mulher, de filhos, trabalho, namoro... É muita coisa para administrar. Foi por pouco tempo. Foi um lapso só”, contou ela.

Recentemente, Regiane conversou com a Revista CARAS e avaliou a sua vida pessoa nos últimos tempos. "Fiquei oito anos casada, me separei, com dois filhos pequenos. Fiquei um tempão solteira, por opção, por querer me achar. Me descobri com muita terapia, muito cuidado. Foi um momento de busca interior, de espiritualidade, de fé. A sociedade sempre acha que você precisa estar com alguém. O lance é se permitir, pensar onde foram seus erros, o que você pode ou não aceitar", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves encerra contrato com a Globo

A atriz Regiane Alves encerrou seu contrato fixo com a TV Globo após o fim da novela das sete, Vai na Fé, na qual interpretava a personagem Clara. Depois de 24 anos, a artista será desligada nas próximas semanas da emissora, segundo informações da coluna 'Play', do jornal O Globo. De acordo com o portal, ela é mais uma celebridade que só vai receber por obra, o que já vem acontecendo com outros atores e atrizes.

A saída da atriz também acontece após a polêmica envolvendo a novela Vai Na Fé. Ela fez questão de se posicionar publicamente contra os cortes de cenas de sua personagem no folhetim. Na época, Regiane comentou: "Devagar e sempre… um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas".

Vale lembrar que atualmente Regiane também está no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas (2003). Ela também participou de outros sucessos na emissora como Laços de Família, Cabocla, Páginas da Vida e Beleza Pura.

Em entrevista na Revista CARAS, a atriz comentou sobre o fim do contrato. "Estou há 24 anos na TV Globo e meu contrato com a emissora deve encerrar em breve. Fui caminhando, construindo minha carreira tijolinho por tijolinho. Sou dedicada. Nunca paro de tentar evoluir. Eu sei que estou em um momento muito bom hoje, com uma personagem linda e popular. As pessoas querem falar comigo. Daqui a pouco, já preciso pensar qual será a próxima. Precisamos sempre estar em movimento. Não ficar mal com um fracasso nem se deslumbrar com o sucesso. Continuar sempre caminhando", declarou.