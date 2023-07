Regiane Alves confirma término da relação com empresário

Intérprete de Clara em 'Vai na Fé', atriz Regiane Alves confirma que está solteira após fim do relacionamento de seis meses com empresário carioca

A atriz Regiane Alves, que vive Clara na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, confirmou que está solteira após o fim de seu relacionamento com empresário carioca.

Mãe de dois filhos, da relação com o diretor João Gomez, de quem se separou em 2018, a artista terminou o namoro de seis meses com o criador de conteúdo Duda Peixoto.

A informação foi divulgada pelo canal Extra. Questionada pelo portal sobre o término, ela pediu para mudar o assunto. "Não gostaria de falar sobre isso no momento para preservar a nossa história", pediu ela.

Na conversa, Regiane ainda falou sobre a importância de sua personagem na trama. "As mulheres tiveram muita identificação com a Clara. Muitas vezes, elas têm que abrir mão de várias coisas em prol da família", destacou ela sobre a personagem viver um relacionamento abusivo com Theo, interpretado por Emilio Dantas.

"Eu nunca tive vontade de ficar com mulher, mas, se um dia eu tiver esse desejo, não vou me privar de experimentar. Se pintar uma história de amor, por que não? Mas hoje realmente me satisfaço com homem (risos). Mesmo vivendo tanto a personagem, não me despertou a curiosidade. A Clara me ensinou o quanto é importante a gente se respeitar, colocar limite e se valorizar. Isso sim!", afirmou ainda a atriz.

Regiane Alves avalia torcida para casal lésbico em 'Vai na Fé'

Regiane Alves, conhecida por seus diversos trabalhos na televisão, está no ar como Clara em Vai na Fé, na Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre seu papel na novela e ainda avaliou torcida para casal lésbico entre sua personagem e Helena, interpretada por Priscila Sztejnman: "Representada".

"Acho que o grande desafio de interpretar Clara é que ela se transforma ao olhar do público. Ela vai se transformando junto com ele. Não assim: 'Eu sei o que vai acontecer e esse é o meu ponto de partida'. É o contrário. Ela é uma personagem que vai se transformando e o público vai torcendo muito pela transformação dela", destacou.