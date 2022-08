Rafael Vitti relembra história divertida com o pai e ganha elogio de João Vitti: ''É um superpai!''

Ator Rafael Vitti, o Davi de 'Além da Ilusão', recebe surpresa e homenagem do pai, João Vitti, durante podcast

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 10h44

O ator Rafael Vitti (26), intérprete de Davi na novela das seis, Além da Ilusão, recebeu uma surpresa do pai, João Vitti (54), durante o podcast Papo de Novela.

Durante a entrevista na semana do Dia dos Pais ao Gshow, João não poupou elogios ao herdeiro e mostrou o orgulho que sente por ele, na vida profissional e pessoal. Ele comentou sobre o grande pai que Rafa é para a pequena Clara Maria, que completa 3 anos em outubro, fruto de seu casamento com a apresentadora e humorista Tata Werneck (38).

"Que ele continue sendo esse homem, esse menino. Eu falo menino de coração, porque ele tem a sagacidade, mas tem o coração limpo, que não se contamina fácil. Eu admiro demais isso nele e no Francisco, porque isso é uma sabedoria. E como pai não tem o que falar do Rafael. É um super-pai! A gente vê o quanto a Clara o admira. Às vezes eles vêm aqui em casa e a avó fala assim: 'Vamos tomar um banho, deitar na caminha'. Ela olha pra trás e fala: 'Papai tá aí?'. Tem que se certificar que o pai está por perto. É um excelente pai, disponível", disse o veterano.

Ao final, Rafa ainda compartilhou uma lembrança fofa com o pai, o "surfista de Piracicaba", cidade do interior de São Paulo. "Quando eu tinha uns 9, 10 anos, a gente foi na Prainha, aqui no Rio de Janeiro, com primos, tios e tal. Eu estava numa de querer surfar, ser surfista. Mas a gente não frequentava muito a praia, a gente morava meio longe. E meu pai é de Piracicaba, ou seja, um lugar que não tem mar. Aí ele foi dar uma de paizão, pegou uma prancha e entrou comigo no mar da Prainha sem nunca ter surfado na vida. Fim da história: nós dois sendo resgatados por um bombeiro, minha mãe desesperada gritando na areia porque a gente estava sendo simplesmente levado pras pedras. Eu, uma criança. Meu pai metido a surfista de Piracicaba. Essa história é inesquecível, foi muito divertido. Foi desesperador, mas a gente ri disso até hoje", revelou ele, aos risos.

Recentemente, Rafa encheu seu feed de amor e se derreteu ao mostrar passeio da herdeira em meio à natureza.

Rafael Vitti ganha elogio do pai, João Vitti

Rafael Vitti celebra aniversário do irmão, Francisco Vitti

Recentemente, Francisco Vitti completou mais um ano de vida, e é claro que Rafael Vitti aproveitou a data para prestar uma declaração. O ator publicou uma sequência de registros super divertidos e fofos ao lado do irmão e fez sua homenagem. “Aniversário do melhor canceriano do mundo, meu irmão! Te amo muito, você é um exemplo pra mim em um tanto de coisa. Te admiro e sou grato por saber que nas piores merdas dessa vida eu vou poder contar contigo e vice-versa. Saúde meu irmão, você merece tudo de melhor nessa vida”, declarou ele.

