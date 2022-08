Rafael Vitti se derrete ao mostrar a filha com Tata Werneck em meio à natureza

Ator Rafael Vitti compartilha fotos de Clara Maria, sua herdeira com a apresentadora Tata Werneck em passeio na floresta

CARAS Digital Publicado em 06/08/2022, às 13h45

O ator Rafael Vitti (26), o Davi da novela das seis, Além da Ilusão, encheu seu feed de amor ao compartilhar sequência de fotos da filha, Clara Maria (2)!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a herdeira com a comediante e apresentadora do Lady Night, Tata Werneck (38), apareceu em meio à natureza, curtindo passeio na companhia do papai na floresta. O artista aproveitou para declarar seu amor pela garotinha, que esbanja fofura nas redes sociais dos pais.

"Folguinha na floresta… Te amo, minha filha!! Passar o tempo com você é a melhor coisa desse mundo", babou Rafa Vitti.

"Dora a aventureira igual a vó Valéria!!!!", brincou a vovó Valéria Alencar nos comentários. "Que fofinha", "Coisa mais linda!!", "Que amor", "Que coisa mais linda, essa criança!", "Princesa mais lindaaa", "Deusaaaaa", "Os cachinhos dourados, o pezinho, a mãozinha, não aguento!", destacaram os seguidores.

Confira os cliques de Clara Maria, publicados por Rafael Vitti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Tata Werneck relembra beijo em Jô Soares durante entrevista

Tata Werneck prestou uma linda homenagem ao comediante Jô Soares, que faleceu aos 84 anos de idade, na madrugada de sexta-feira, 05. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A famosa publicou vídeo de quando foi entrevistada pelo apresentador no Programa do Jô pela primeira vez. A esposa de Rafael Vitti contou que já havia sido convidada por ele para conhecê-lo, mas assumiu que desmarcou seis vezes, porque tinha "pânico" de ir, e destacou que Jô era inspiração. "Que tristeza acordar sem você, Jô. Você talvez, só agora, entenda o quanto você era uma referência pra mim, apesar de ter te dito muitas vezes.Você mudou muitas e muitas vidas. Eu desmarquei 6 vezes a ida ao seu programa porque tinha pânico de ir e não ser bom. Porque "Ir ao Jô", pra mim, era sentir que tinha dado certo. Aí você me ligou e disse "Você não gosta de mim? Por favor, venha. Quero te conhecer'", começou escrevendo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!