Tata Werneck relembra beijo em Jô Soares durante entrevista e declara: ''Uma referência pra mim''

Apresentadora Tata Werneck presta linda homenagem para Jô Soares ao recordar primeira entrevista com o comediante no 'Programa do Jô'

A apresentadora do Lady NightTata Werneck (38) fez questão de ressaltar sua admiração por Jô Soares nas redes sociais.

A humorista prestou uma linda homenagem ao comediante, que faleceu aos 84 anos de idade, na madrugada desta sexta-feira, 05. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou vídeo de quando foi entrevistada pelo apresentador no Programa do Jô pela primeira vez. A esposa de Rafael Vitti (26) contou que já havia sido convidada por ele para conhecê-lo, mas assumiu que desmarcou seis vezes, porque tinha "pânico" de ir, e destacou que Jô era inspiração.

"Que tristeza acordar sem você, Jô. Você talvez, só agora, entenda o quanto você era uma referência pra mim, apesar de ter te dito muitas vezes.Você mudou muitas e muitas vidas. Eu desmarquei 6 vezes a ida ao seu programa porque tinha pânico de ir e não ser bom. Porque "Ir ao Jô", pra mim, era sentir que tinha dado certo. Aí você me ligou e disse "Você não gosta de mim? Por favor, venha. Quero te conhecer'", começou escrevendo.

"E você foi o que você é: um GÊNIO, generoso. Gentil. Engraçado. Brilhante. Jô, o que eu quero ser hoje só existe porque eu vi você sendo. Eu te amo muito. Te agradeço. Beijos repletos de um amor e admiração gigantescos. Te amamos", declarou Tata na legenda.

Na conta do Twitter, Tata escreveu: "Jô! Amado Jô! Tão importante pra gente! Que bom que consegui te dizer o quanto você é uma referência. Você mudou muitas vidas. Te amo". Em post seguinte, a artista disse: "Ele era um líder pra gente".

Confira a homenagem de Tata Werneck para Jô Soares:

Jô! Amado Jô! Tão importante pra gente! Que bom que consegui te dizer o quanto você é uma referência. Você mudou muitas vidas. Te amo — Tata werneck (@Tatawerneck) August 5, 2022

Ele era um líder pra gente https://t.co/hzUQ33CShi — Tata werneck (@Tatawerneck) August 5, 2022

Família de Jô Soares explica motivo da causa da morte não ser revelada

Durante o programa Encontro, da TV Globo, desta sexta-feira, 05, o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador Jô Soares. O repórter detalhou que a causa da morte do artista, que morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 05, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, será dificilmente divulgada e que a decisão foi tomada pela família do diretor, a pedido do próprio artista, que era uma pessoa bastante privada sobre a vida pessoal.

