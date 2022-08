Além da Ilusão: Saiba como será o final de Isadora e Davi na novela

Final feliz? Davi e Isadora correm atrás de como provar a inocência do mágico na novela Além da Ilusão. Saiba o que vai acontecer com o casal de pombinhos!

CARAS Digital Publicado em 06/08/2022, às 10h20

Na reta final da novela Além da Ilusão, da Globo, Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela) vão conseguir encontrar o final feliz! Os dois vão ter que correr atrás de como provar que o mágico é inocente no caso da morte de Elisa (Larissa Manoela). Saiba o que vai acontecer com eles!

Isadora consegue provar a inocência de Davi

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Isadora vai encontrar Diniz (Fabiano Persi) e conseguirá convencê-lo a prestar um novo depoimento sobre a morte de Elisa. Assim, ele aceita e entrega a verdadeira arma do crime para o delegado Salvador (Jorge Lucas). Com isso, um novo julgamento será feito e Davi será inocentado.

Davi e Isadora vão ficar radiantes com a notícia da liberdade do mágico e vão comemorar bastante. Inclusive, a mocinha vai revelar que está grávida do seu filho com o amado.

A novela Além da Ilusão chega ao fim em 19 de agosto. No dia 22 de agosto, o público verá a estreia da novela Mar do Sertão, nova trama das 6 da Globo.

