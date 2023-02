Rafael Portugal abre detalhes sobre carreira e sugere parceria: 'A hora que ele me convidar'

Rafael Portugal abriu detalhes sobre carreira e sugeriu parceria musical com Marcelo Adnet

Rafael Portugal (38), ator e humorista, marcou presença nos desfiles de Carnaval, no Camarote Mar. Em entrevista à CARAS Brasil, o astro abriu detalhes sobre sua carreira, sugeriu parceria musical com Marcelo Adnet (41) e ainda saiu em defesa da colega de profissão, Dani Calabresa (41).

"Estou vivendo uma coisa muito boa. Ter feito esse filme com a Cacau foi muito prazeroso, muito gratificante. Criou uma amizade maravilhosa que eu mantenho, e tem outros projetos futuros que eu quero estar com a Cacau também", contou Rafael Portugal , que estrelouo filme Juntos e Enrolados ao lado da atriz Cacau Protásio (47).

"Eu fico feliz, sou contemporâneo a grandes comediantes, trabalho com muita gente legal. E que bom que eu posso ser inspiração até para uma galera que está começando. Eu venho de Realengo, meu humor está todo ali dentro dessa galera, dessa comunidade, todos os meus amigos ali, então que bom que eu estou sendo referência para a galera que está querendo fazer, porque é possível", declarou Rafael Portugal.

O humorista revelou que o segredo para se manter o mesmo no mundo da fama é sempre visitar sua cidade natal, Realengo, no Rio de Janeiro, e encontrar seus amigos de lá. "Eu acho que o meu deslumbre está muito dentro de sempre estar lembrando que eu consegui, conquistei, mas eu continuo sendo o garoto de Realengo, meu humor tem a ver com esse clima e essa atmosfera. Isso que me mantém, apesar de tudo", contou.

Rafael Portugal, com grande carreira no humor e na televisão, também tem seus momentos na música. "De vez em quando eu apareço com umas músicas e esse ano eu estou com um projeto de começar umas outras canções também", compartilhou. Questionado se gostaria de participar da formulação de um samba enredo, assim como seu colega de profissão, Marcelo Adnet, o humorista garantiu: "A hora que ele me convidar eu já estou com ele escrevendo".

Rafael Portugal, que já teve um quadro no BBB, passou o posto para a amiga e comediante, Dani Calabresa. "Foi uma temporada muito boa e muito bonita. Esse tipo de lembrança faz parte do processo. Internet é uma loucura, as pessoas falam o que querem ali também. E a Dani é uma pessoa maravilhosa, inspiração. Conheço Dani desde que eu sentava na Lan House para assistir humor, e era a Dani fazendo, inclusive ela está aqui, estou doido para dar um abraço nela", contou Rafael Portugal, que precisou defender a amiga de críticas das redes sociais.